«Он может стать этаким Кобзоном»: Дробыш оценил перспективы SHAMAN на фоне его нового клипа про иноагентов

Музыкальная индустрия нередко становится площадкой для дискуссий о том, какой должна быть «правильная» песня — социально острой или наполненной универсальными смыслами. Очередной виток подобных обсуждений спровоцировало высказывание известного продюсера Виктора Дробыша о творчестве Ярослава Дронова, выступающего под сценическим псевдонимом SHAMAN. На пресс‑бранче музыкальной премии «Золотой граммофон» продюсер поделился своим видением творческого пути артиста — и оно заметно расходится с последними художественными решениями певца.

Виктор Дробыш считает, что SHAMAN не следует слишком активно обращаться к теме иноагентов в своем творчестве. По мнению композитора и продюсера, исполнитель должен воспевать любовь во всех ее проявлениях: к окружающему миру, Земле в целом и, разумеется, к женщине. Продюсер подчеркнул, что политическая тематика в музыке, как правило, недолговечна и не выдерживает испытания временем.

«Мы с ним занимались музыкой. Сейчас он занимается не знаю, чем. Мне кажется, певец должен петь про любовь. Про любовь ко всему — к планете, к животным, естественно, к женщине. Но вся политическая история в музыке долго не работает. Я ему уже говорил в свое время, что он может стать этаким Кобзоном, и не в лучшем смысле этого слова. Потом захочется петь про любовь к женщине, а люди не будут воспринимать, а будут, как певца, который поет про иноагентов», — заявил Дробыш.

Ранее SHAMAN представил новый клип на песню «Россия‑мама», где с помощью технологий искусственного интеллекта «оживил» голоса известных людей, признанных в России иноагентами, и заставил их подпевать. Эта работа вызвала широкий резонанс и послужила поводом для замечаний со стороны Дробыша.

Актриса и общественная деятельница Яна Поплавская признавалась, что новый клип SHAMAN ее повеселил.

По материалам News.ru

