«Интересно, как корежило иноагентов»: Поплавскую насмешил новый клип SHAMAN

Актриса и общественная деятельница Яна Поплавская в личном блоге сформулировала свое отношение к новому клипу SHAMAN. Она заявила, что находит его уместным и даже в меру веселым.

«Интересно, как корежило иноагентов, когда они увидели, как Ярослав Shaman Дронов заставил их петь его песню о России-маме. Ну очень хотелось бы видеть перекошенные в этот момент рожи Макаревича*, Галкина**, Невзорова*** и прочих … Вообще дипфейки — это плохо, но здесь уместно, как никогда. Посмеялась», — написала Яна Поплавская.

SHAMAN накануне презентовал клип на новую песню «Россия-мама». В ролике исполнитель создал образ стража правопорядка — своеобразного сыщика, который порицает тех, кто совершил предательство по отношению к родине, и призывает сбившихся с пути встать на верную дорогу. По развитию сюжета герой достает из папки с материалами два десятка фотографий людей, внесенных в список иноагентов, — среди них значатся артисты и влиятельные блогеры. С помощью технологий искусственного интеллекта портреты на снимках будто оживают: они подхватывают ритм и начинают подпевать певцу.

Ранее иноагент Максим Галкин**, чье изображение тоже используется в клипе, уже пригрозил SHAMAN, что тоже его куда-нибудь вставит.

*,** , *** Указанные лица включены в реестр иностранных агентов

