«Моя красоточка»: сестра Зепюр Брутян вышла замуж в Ереване

Иногда самые трогательные события происходят вдали от вспышек фотокамер — именно так прошла свадьба Рипсиме Брутян, старшей сестры актрисы Зепюр Брутян. Церемония состоялась в Ереване, а подробности торжества остались за кадром. Рипсиме не стремится к публичности и не раскрывает детали личной жизни. Тем не менее радость за сестру разделили и близкие, и многочисленные поклонники — в сети появились искренние поздравления.

Старшая сестра актрисы Зепюр Брутян — Рипсиме — связала себя узами брака: свадебное торжество состоялось в Ереване. Рипсиме ведет закрытый образ жизни и не афиширует нюансы своих романтических отношений, поэтому личность ее супруга остается загадкой — поклонникам остается лишь строить предположения о том, кто покорил сердце обаятельной девушки.

Зепюр трогательно поздравила родственницу с важным этапом в жизни.