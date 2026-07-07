«Моя красоточка»: сестра Зепюр Брутян вышла замуж в Ереване

Иногда самые трогательные события происходят вдали от вспышек фотокамер — именно так прошла свадьба Рипсиме Брутян, старшей сестры актрисы Зепюр Брутян. Церемония состоялась в Ереване, а подробности торжества остались за кадром. Рипсиме не стремится к публичности и не раскрывает детали личной жизни. Тем не менее радость за сестру разделили и близкие, и многочисленные поклонники — в сети появились искренние поздравления.
Старшая сестра актрисы Зепюр Брутян — Рипсиме — связала себя узами брака: свадебное торжество состоялось в Ереване. Рипсиме ведет закрытый образ жизни и не афиширует нюансы своих романтических отношений, поэтому личность ее супруга остается загадкой — поклонникам остается лишь строить предположения о том, кто покорил сердце обаятельной девушки.
Зепюр трогательно поздравила родственницу с важным этапом в жизни.
«Моя девочка, будь самой-самой счастливой. Люблю тебя! Моя красоточка!» — лаконично отметила 30‑летняя супруга Павла Прилучного.
Зепюр Брутян с мамой и сестрой в день своей свадьбы. Фото: соцсети
Подписчики тоже не остались в стороне и щедро поделились добрыми пожеланиями.
«Будь счастлива, родная, берегите друг друга каждый день и цените каждое мгновение»; «Да ну, красота какая. Ты шикарна!»; «Рипси какая красивая»; «Дорогая, поздравляю! Будьте счастливы, любите и берегите друг друга!»; «Поздравляю, дорогая! Счастья безграничного и крепкой любви!» — пишут комментаторы.
Между Зепюр и Рипсиме — теплые, искренние отношения, наполненные поддержкой и доверием. К тому же Рипсиме тепло относится к Павлу Прилучному, ставшему частью семьи. В 2022 году актер и Зепюр отпраздновали роскошную свадьбу, а спустя некоторое время в их семье появился сын Микаэль. В разных интервью пара неоднократно подчеркивала, что их союз наполнен гармонией и взаимной радостью.