«Мой муж — долларовый миллионер»: Рита Дакота сделала заявление

В мире соцсетей, где любая деталь может стать поводом для бурного обсуждения, а иногда и для жесткого хейта, Рита Дакота не побоялась открыто высказаться о болезненной теме — о том, как общество оценивает помолвочные кольца и, по сути, саму ценность отношений через размер бриллианта. Певица пришла на защиту девушки, которую в Сети высмеяли из‑за небольшого камня на кольце, и заодно честно рассказала о собственном опыте столкновения с подобными стереотипами.

По словам Риты, когда она выходила замуж за Федора Белогая, их пару тоже не обошли стороной едкие комментарии. В блогерской и артистической среде над ее кольцом откровенно посмеивались. При этом Дакота успела похвастаться солидным достатком в семье.

«Мой муж — долларовый миллионер. Мы оба очень хорошо зарабатываем. И среди блогеров и артистов, помню, все смеялись, что у меня самый стандартный каратник. Мол, пожалел на жену. А я сама выбрала это кольцо. Я ненавижу огромные камни. Я мечтала именно об этом помолвочном кольце и прямо пальцем ткнула мужу, какое хочу на предложение», — объяснила Дакота в личном блоге.

Рита и Федор начали встречаться в 2019 году — после того, как певица переживала развод с Соколовским. Сначала между ними возникла симпатия: искра пробежала на съемках клипа «Электричество». Позже пара сблизилась, в том числе из-за общего увлечения музыкой и любви к Бали. В мае 2023 года они официально зарегистрировали брак, а позже обвенчались в Грузии.

С Соколовским Дакота познакомилась на проекте «Фабрика звезд-7», позже начали встречаться, поженились в 2015 году, а в 2017-м у них родилась дочь Мия. Однако в 2018 году пара рассталась. Рита публично рассказала, что узнала о многочисленных изменах мужа — причем они продолжались на протяжении всего брака, в том числе во время ее беременности и уже после рождения дочери. Позже Влад подтвердил эти обвинения. После развода бывшим супругам какое-то время удавалось сохранять общение ради дочери, но в итоге Рита призналась, что такой формат ей некомфортен, и она решила полностью прекратить контакт.