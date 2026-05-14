Молодую жену Курбана Омарова заподозрили в беременности

Пользователи Сети обратили внимание, что на видео, опубликованном в соцсетях, у блондинки проступает округлившийся животик. При этом на фотографиях Валерия умело его прячет.

«По-моему, кто-то ждет ляльку. Вас можно поздравить?»; «Очень хорошо заметен животик на видео. А на фото Лера его прикрыла», — пишут подписчики в комментариях.

Сама девушка, которая работает косметологом, пока никак не комментирует догадки поклонников. В своем блоге она предпочитает рассказывать о профессиональных секретах и личных неудачах.

Недавно она поделилась историей о неудачном опыте увеличения губ.

«Лет восемь назад у меня был неудачный опыт увеличения губ — тогда всем подряд вводили биополимер. Я очень переживала, что на УЗИ услышу что-то страшное. Но, к счастью, все обошлось. Всегда своим пациентам перед процедурой удаления губ советую убедиться, что в тканях действительно есть тот самый гель или биополимер. Главное правило — не навреди. Но, конечно, нас, косметологов, это редко останавливает — мы готовы испытать все на себе, прежде чем делать вам», — писала Валерия в личном блоге.

Напомним, что Курбан Омаров был женат на телеведущей Ксении Бородиной. В этом браке у пары родилась дочь Теона. После развода экс-супруги некоторое время не могли поделить имущество и решить вопрос общения с ребенком.

Ксения жаловалась, что Курбан не проявляет интереса к дочери. Бизнесмен эти обвинения опровергал.

«С дочкой у меня сейчас нет постоянного общения, но мы с ней много разговариваем по телефону. Так получилось, что она была сильно оторвана, сейчас у нас все хорошо. Я это не афиширую в соцсетях, но мы с ней частенько встречаемся, болтаем. У нас постоянно переписки и видеосозвоны. Я без нее не могу. Для меня дети — это самое главное», — рассказывал Курбан.

Курбан Омаров — предприниматель, который стал известен широкой публике именно благодаря браку с Ксенией Бородиной. Их свадьба состоялась в 2015 году, а развод — в 2019-м. С тех пор бизнесмен больше не появлялся на светских мероприятиях с новыми избранницами, пока в 2024 году не женился на молодой Валерии.