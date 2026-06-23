«Мои первые шаги»: Ольга Бузова заново учится ходить после тяжелой травмы ноги

Путь реабилитации после серьезной травмы нередко требует не только времени и терпения, но и немалой силы духа. Именно такую борьбу с обстоятельствами сейчас ведет телеведущая и певица Ольга Бузова. Артистка постепенно возвращается к привычной жизни после тяжелого повреждения колена — и делится с поклонниками этапами своего непростого восстановления.

Ольга Бузова продемонстрировала подписчикам процесс обучения ходьбе на костылях под контролем медицинского специалиста.

На размещенном в сети видео теледива аккуратно совершает первые шаги, скрупулезно выполняя рекомендации врача. Судя по отснятому материалу, выполнение этой задачи дается ей с трудом. Медик детально разъясняет Бузовой технику правильного распределения веса и использования костылей — опираться на прооперированную ногу пока категорически запрещено.

Сама телеведущая отметила, что вынуждена осваивать непривычный для себя метод передвижения. И надеется, что это последний такой опыт в ее жизни.