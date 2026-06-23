«Мои первые шаги»: Ольга Бузова заново учится ходить после тяжелой травмы ноги

Путь реабилитации после серьезной травмы нередко требует не только времени и терпения, но и немалой силы духа. Именно такую борьбу с обстоятельствами сейчас ведет телеведущая и певица Ольга Бузова. Артистка постепенно возвращается к привычной жизни после тяжелого повреждения колена — и делится с поклонниками этапами своего непростого восстановления.
Ольга Бузова продемонстрировала подписчикам процесс обучения ходьбе на костылях под контролем медицинского специалиста.
На размещенном в сети видео теледива аккуратно совершает первые шаги, скрупулезно выполняя рекомендации врача. Судя по отснятому материалу, выполнение этой задачи дается ей с трудом. Медик детально разъясняет Бузовой технику правильного распределения веса и использования костылей — опираться на прооперированную ногу пока категорически запрещено.
Сама телеведущая отметила, что вынуждена осваивать непривычный для себя метод передвижения. И надеется, что это последний такой опыт в ее жизни.
Ольга Бузова теперь передвигается на костылях. Фото: соцсети Ольги Бузовой
«Ловите мои первые шаги на костылях. Надеюсь, этот навык мне больше никогда не пригодится. Приходится временно осваивать новый способ перемещения, ибо на оперированную ногу по‑прежнему нельзя вставать, а колено нельзя сгибать, пока не снимут швы. Надеюсь, этот навык мне больше никогда не пригодится», — написала Ольга.
Под постом Бузову горячо поддержали фанаты и коллеги по индустрии развлечений. Одной из первых откликнулась Лолита Милявская.
«Держись, Олечка», — такой комментарий оставила певица.
Напомним, Ольга Бузова получила травму в своей квартире после возвращения из Доминиканы. В этой стране Ольга провела свыше месяца, она принимала участие в съемках нового сезона реалити‑шоу «Звезды в джунглях» в качестве ведущей. Дома Бузова отправилась в душ, но поскользнулась и получила тяжелое повреждение колена.
Позднее исполнительница обнародовала снимок из автомобиля скорой помощи. На фотографии одна из ее конечностей была плотно забинтована, а из разбитого колена продолжала сочиться кровь. После первичного осмотра медики приняли решение о срочной госпитализации знаменитости и незамедлительно провели хирургическое вмешательство.
После операции Ольге пришлось пользоваться инвалидной коляской. Несмотря на ограничения, прописанные врачами, певица покинула лечебное учреждение ради выступления в Государственном Кремлевском дворце на детском конкурсе «Лидеры». Бузова объяснила, что не могла оставить без поддержки юных участников и команду организаторов мероприятия.