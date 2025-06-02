Моет полы: как сейчас живет Май Абрикосов из "Дома-2"

Поклонники до сих пор часто интересуются тем, как сейчас живет любимец публики Май Абрикосов. Вместе с Ольгой Бузовой и другими участниками реалити-шоу он стал настоящей звездой проекта "Дом-2".

После того, как Май покинул телестройку, он уехал жить в глухую деревню и завел огород. Фанаты считают его отшельником. На публике шоумен не появляется уже много лет. Такая жизнь нравится Абрикосову больше, чем внимание хейтеров и фанатов "Дома-2".

Как пишет Telegram-канал Mash , еще в апреле Май (он же Роман Тертишный, - прим. ред.) зарегистрировал ИП у себя на родине. Шоумен обосновался в селе Коротяк Воронежской области. В беседе с журналистами Абрикосов подтвердил, что открыл клининговую компанию.

И уже даже набрал себе бригаду рабочих. Сам Май только руководит процессом. Шоумен давно отошел от телевизионных дел. Абрикосов предпочитает жить аскетично. Такой размеренный уклад и тишина нравятся ему больше, чем суматоха большого города. Также Май выращивает смородину.

Не раз Абрикосов критически высказывался о своем участии в шоу "Дом-2". Молодой человек во многом упрекал и Бузову. С другими участниками проекта Май отношений также не поддерживает.

Абрикосов говорил о том, что далеко не все проекты с участием Ольги оказываются рейтинговыми. Так, досталось телеведущей и за шоу "Это нормально?".