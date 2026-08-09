«Мне пишут с наездами»: Гарик Харламов отреагировал на хейт из-за «Колобка»

Споры вокруг фильма «Последний богатырь. Колобок» не утихают: мнения зрителей полярны, а градус обсуждений только растет. Одни уверены, что новая часть не уступает предшественникам, другие называют картину полным провалом. Дополнительный повод для дискуссий дал перенос премьеры фильма «Человек‑паук: Новый день» — из‑за выхода «Колобка» долгожданную ленту пришлось сдвинуть по срокам, и этот факт многие восприняли болезненно.

Особенно ярко на волну хейта отреагировал Гарик Харламов — именно он озвучил Колобка. Шоумен не стал прятаться от критики, а встретил ее с фирменной иронией.

«Я посмотрел „Человека‑паука“, перенесенного, — пошутил Харламов. — Я его перенес. Я в жизни вообще перенес пару раз ковид, два раза сумки и „Человека‑паука“. Самая слабая часть франшизы. Это я говорю не потому, что мне заплатили, а потому что это факт. Мне пишут с наездами. Причем здесь я? Мне глубоко наплевать на Человека‑паука, я Бэтмена люблю».

Не менее едко артист высказался и в адрес самих критиков, окрестив их «чайками». В своем обращении к поклонникам Харламов иронично подметил.

«Судя по сборам, билеты на фильм купили чуть больше, чем четыре человека, как об этом было сказано вчера и до проката, учитывая весь шум и гам по поводу „Человека‑паука“. И вот задание, друзья: из тех, кто уже посмотрел фильм, напишите, пожалуйста, свое мнение, как он вам. Понимаю, будет сложно, сейчас налетят чайки, но попробуйте написать искренне, как вам кино», — обратился Харламов к подписчикам.

Реакция аудитории оказалась неоднозначной. Среди первых откликнувшихся — актриса Ольга Медынич, коллега Харламова. Она увидела в картине светлые стороны и посоветовала сходить на нее с детьми.

«В фильме есть много смешного и доброго, и щемящего в моменте. Берите детей и в кино на Колобоньку», — призвала Медынич.

Однако большая часть подписчиков не разделила ее энтузиазма. В комментариях — сплошной негатив: «Снимаете вы, а стыдно нам», «Пестрые, безвкусные, пошловатые пересъемки сказок», «Сходил, посмотрел. Верните деньги», «Хлеб с лицом Олега Монгола и голосом Сурового. Такой сюр только под температурой 40 придет в голову», «Просто пошлятина», «Не смотрели и не собираемся».

Поспешил откреститься от картины и режиссер Сарик Андреасян. Недовольные зрители почему-то решили, что фильм про Колобка снял именно он. Сарик заявил, что не снимает триста картин в год, а всего три.

При этом кассовые показатели говорят о другом. По данным Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино, «Последний богатырь. Колобок» в первый день проката вошел в число самых успешных премьер лета. Общий кассовый сбор ленты уже превысил 53 миллиона рублей — а значит, несмотря на шквал критики в соцсетях, в кинотеатрах фильм нашел своего зрителя.

А вы смотрели новый фильм про Колобка? Понравился? Поделитесь в комментариях.