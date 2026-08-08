«Всего три в году я снимаю»: Сарик Андреасян открестился от фильма «Колобок» после жутких отзывов зрителей

Лиза Моряк и ее муж Сарик Андреасян попали под горячую руку людей, недовольных новой картиной о Колобке. Зрители почему-то решили, что фильм снял Сарик Андреасян и набросились на него. Режиссеру адресовали массу претензий.

Лиза Моряк поспешила встать на защиту благоверного. Актриса заявила, что фильм «Колобок» снял не ее муж. В личном блоге она разместила видео. В кадре Лиза, находящаяся в положении, и Сарик запечатлены на заднем сиденье машины. Супруги заверили, что не имеют никакого отношения к картине, и посоветовали всем желающим просто заглянуть в титры. Сарик с юмором отреагировал на постоянные обвинения.

«Я напомню, что есть сайты, где можно посмотреть, кто создал фильм. Все 300 российских фильмов в году снимают. То есть всего три в году я снимаю. Триста не делаю. Поэтому, если есть какой‑то фильм, не надо думать, что его сделал я, и писать мне!» — заявил Сарик Андреасян.

Премьера фильма «Последний богатырь. Колобок» с Гариком Харламовым в главной роли состоялась 6 августа — и сразу попала в эпицентр бурных обсуждений. Бюджет ленты составил внушительный миллиард рублей, а ради ее проката даже перенесли премьеру в России фильма Marvel «Человек‑паук: Совершенно новый день». Однако ожидания прокатчиков не оправдались: зрители объявили картине бойкот в соцсетях, а рейтинг фильма на «Кинопоиске» рухнул до 1,6 балла.

Тем временем обстановка вокруг ленты накалилась до такой степени, что съемочная группа решила искать защиты у правоохранительных органов. Правовая редакция телеканала «Россия 24» выступила с официальным обращением.

«Правовая редакция телеканала „Россия 24“ обращается к прокуратуре и Следственному комитету. Просим не проходить мимо вопиющих фактов травли и угроз в адрес съемочной группы», — заявил журналист Эдуард Петров.

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