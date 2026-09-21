«Миссис мира — 2014» Мари Градская разоблачила «фрейлину» Киркорова Алексееву

После того как модель Валентина Алексеева рассекретила роман с 50-летним челябинским бизнесменом Ильей Мительманом, в Сети начали обсуждать, что своими успехами она обязана именно возлюбленному.

Алексеева ответила на критику резко: заявила, что добилась всего «личной пахотой и ночами без сна», а Мительман появился в ее жизни уже после побед на конкурсах. Однако ее коллеги по цеху в это не поверили.

«Все сама» вызвало вопросы

Первой высказалась «Мисс Россия — 2022» Анна Линникова. Она прямо заявила, что не верит в «сказку про Золушку».

«Участие в конкурсах стоит очень больших денег. Платья Маляровой — от 300 тысяч рублей и выше. Обычная девочка из обычной семьи такого себе позволить не может», — сказала Линникова.

Теперь к критике присоединилась Мари Градская — победительница конкурса «Миссис мира — 2014». Она съязвила:

«Конечно, все сама, никто не помогал. А кстати, кто вас познакомил?» — явно намекая на то, что кто-то помог Валентине «познакомиться» с нужными людьми.

«Бедная Валя» закрыла комментарии

После волны хейта Валентина Алексеева закрыла комментарии в своем Instagram (запрещен в РФ). Пользователи писали:

«Теперь все понятно, почему она выиграла», «Пиар с Киркоровым, отношения с мужчиной, который на 30 лет старше, вызывают вопросы».

Сама модель настаивает: Мительман не имеет отношения к ее карьере.