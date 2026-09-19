«Смешно»: муза Киркорова отреагировала на новости о свадьбе с 50-летним женихом

Громкие слухи в интернете порой набирают обороты быстрее, чем успевают появиться их опровержения. Так случилось и с новостью о «свадьбе века» Валентины Алексеевой, девушки, которую Филипп Киркоров назвал своей музой. Сеть взорвалась обсуждениями баснословно дорогого торжества, а сама героиня этих публикаций оказалась вовсе не в курсе собственного праздника. Что на самом деле происходит в жизни «Мисс БРИКС‑2026» и почему разговоры о свадьбе за 500 миллионов выглядят как курьез.

Волна слухов о роскошной свадьбе Валентины Алексеевой и Ильи Мительмана стремительно разошлась по Сети: утром в медиапространстве появилась информация о готовящемся торжестве в Абу‑Даби, которое уже успели окрестить самым дорогим в этом году. По неподтвержденным данным, только на гонорары звезд для выступления на празднике собирались потратить 350 миллионов рублей, а общая стоимость свадьбы якобы достигала 500 миллионов.

Однако сама Валентина Алексеева решительно развеяла эти домыслы. «Мисс БРИКС‑2026» заявила, что не только не планирует свадьбу в ближайшее время, но и пока не получала предложения руки и сердца.

«Читать новости про свадьбу за 500 миллионов, особенно в наше время — это, конечно, смешно. Никакой свадьбы не ожидается», — подчеркнула Алексеева.

Напомним, недавно Валентина подтвердила свои отношения с Ильей Мительманом — 50‑летним челябинским предпринимателем, который не чужд миру шоу‑бизнеса и давно проявляет интерес к ярким женщинам. Пара не скрывает факт романа, но при этом не спешит переводить его в статус семейных уз.