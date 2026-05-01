Сюрприз от детей, Собчак и Рудковская: как прошел день рождения Киркорова

Сразу после полуночи именинника окружили его дети — 14-летняя Алла-Виктория и 13-летний Мартин. Они подготовили для отца сюрприз: внесли в комнату торт, украшенный свежими ягодами, устроили хлопушки конфетти.

Дети наблюдали, как отец задувает свечи и загадывает желание, а затем преподнесли небольшие подарки и трогательные слова. Это поздравление стало самым первым и самым душевным.

Днем Киркоров работал в жюри шоу «Маска». На съемках с именинником записал видео Стас Пьеха, спросив, что поп-король думает о пенсии. Киркоров ответил: пенсия — не для королей, а вместе они будут на сцене всю жизнь и «умрут в один день».

Вечером Киркоров собрал самых близких друзей в столичном ресторане. Среди гостей были замечены Яна Рудковская, Ксения Собчак, Ани Лорак с дочерью Софией, Виктория и Олег Шеляговы, Яна Расковалова. Певица Марго также присутствовала на торжестве.

Киркоров встречал гостей в красной мотокуртке, расшитой стразами и вензелями, а также в необычных ботинках с загнутыми мысами из последней коллекции Comme des Garçons.

Яна Рудковская приготовила эксклюзивный подарок от Louis Vuitton — миниатюру, созданную в единственном экземпляре, которую невозможно купить в бутике. Она передала Киркорову привет от Евгения Плющенко.

Ксения Собчак появилась на мероприятии в приталенном черно-белом жакете и юбке-карандаш.

Певица Марго преподнесла продюсеру домик-переноску и лежанку для его нового щенка Леонардо. Подарки были также заказаны в Louis Vuitton.