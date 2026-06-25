Михайлов о последних днях Ножкина: «Я рвался к нему, просился помочь»

Александр Михайлов рассказал журналистам Teleprogramma.org о последних месяцах жизни друга. По его словам, он постоянно пытался пробиться к тяжелобольному товарищу, чтобы помочь, но тот отказывался. Актер признался, что рвался к Ножкину всем сердцем:

«Ну, по сути, он, знаете, странный человек, он уже был болен, я все рвался к нему, он говорил постоянно одну правду. "Чем тебе помочь?". А он отвечал: "Ну, сейчас не надо, я пока чувствую себя не очень хорошо».

Михайлов также отметил, что Ножкин принимал чужую боль — боль России — «самую святую». Именно поэтому, по мнению актера, артист и «надорвался».

Эти слова перекликаются с тем, что о покойном говорил начальник управления Администрации Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

На церемонии он напомнил, что Ножкин был одним из трех столпов «Бессмертного полка» наряду с Василием Лановым и самим Александром Михайловым. Актер сам не воевал, но фронтовики воспринимали его «как своего» благодаря песням «Последний бой» и гимну движения, которые он создал.

Михаил Ножкин ушел из жизни 22 июня на 89-м году жизни. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Последние два года после операции артист тяжело болел. Его невестка Лидия Кудрявцева, ухаживавшая за ним, рассказывала, что в последние дни актер перестал есть и пить и скончался дома у нее на руках.

Церемония прощания прошла в Нижнем храме Храма Христа Спасителя. После панихиды тело артиста кремировали, а прах захоронят на Ваганьковском кладбище рядом с супругой Ларисой Голубиной, как того желал сам Ножкин.