Михаил Ефремов отказался от съемок в кино

В новом театральном сезоне Михаил Ефремов задействован в нескольких постановках. Ближайший спектакль с его участием — «Без свидетелей», который состоится 29 сентября.

В этой постановке, ставшей хитом минувшего сезона, актер играет вместе с Анной Михалковой. Билеты на спектакль доступны в широком диапазоне цен: от 10 тысяч рублей на бельэтаже до 30 тысяч в середине партера.

В «Мастерской «12» готовится еще одна премьера с участием Ефремова — спектакль «Васса Железнова» по первой редакции пьесы Горького. Режиссером выступает Надежда Михалкова, для которой это первый театральный опыт.

В спектакле задействованы Ирина Розанова (в главной роли), Сергей Баталов, Андрей Баков и сын Ефремова Николай, который уже давно играет в спектаклях театра.

В СМИ появлялась информация, что Ефремов может сняться в фильме режиссера Александра Баршака «Отец. Еще отец» вместе с Данилой Козловским. Однако, как выяснилось, эти слухи не имеют под собой оснований.

Режиссер упомянул актеров на этапе питчинга в «Фонде кино» в качестве «дрим-каста» — идеального состава, который он мечтал бы видеть. Никаких переговоров с Ефремовым не велось и контракты не подписывались.

Ранее продюсер Сергей Дворцов сообщал, что актер получает предложения о съемках с достойными гонорарами, но пока отказывается. По его словам, Ефремов «держит планку», хотя не исключены и проблемы со здоровьем после четырех с половиной лет заключения.

Михаил Ефремов был освобожден условно-досрочно 9 апреля 2025 года после отбытия наказания в колонии Белгородской области за смертельное ДТП, произошедшее в июне 2020 года. Сейчас актер восстанавливается и строит планы на театральный сезон, полностью сосредоточившись на сцене.