Михаил Боярский о «Гамлете» с Юрой Борисовым: «Это чумка»

Актер не стал смягчать оценку и жестко раскритиковал увиденное. Его особенно возмутил внешний вид главного героя и происходящее на сцене в целом.

«Гамлет в МХТ, в фольге ходит, сбоку бантик. Черт-те что! Голые бегают», — заявил Боярский в беседе с 78.ru.

По мнению знаменитого актера, такие постановки не имеют права на существование и являются лишь временным увлечением, которое театр со временем перерастет.

«Что с театром? Это выдох, театр живет на выдохе и вздохе. Это чумка, это пройдет», — подытожил Боярский.

Ранее народный артист Олег Меньшиков также раскритиковал «Гамлета» с Юрой Борисовым. Художественный руководитель Театра имени Ермоловой назвал спектакль «театральной катастрофой» и заявил, что театр «породил чудовище».

«Там ни одной мысли нет. Там даже зарождение мысли отсутствует. Это КВН, причем сегодняшний, а не тот, лучших лет», — высказался Меньшиков.

Исполнитель роли Лаэрта Андрей Максимов в ответ на критику иронично посоветовал Меньшикову пропить курс магния B6 для укрепления нервов.

Художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский, комментируя ситуацию, заявил, что создатели задумывали спектакль как эксперимент, который должен вызвать у зрителей сильные эмоции.

Спектакль «Гамлет» в МХТ имени Чехова, премьера которого состоялась 14 мая 2026 года, вызвал большой ажиотаж еще до первого показа. Билеты были раскуплены за несколько часов, а перекупщики подняли цены до 200 тысяч рублей.

Постановка режиссера Андрея Гончарова далека от классической: герои предпочитают шпагам пинг-понг, убивают друг друга заклинаниями из «Гарри Поттера», а Гамлет в исполнении Юры Борисова появляется на сцене в костюме из фольги и катается на роликах. В спектакле также заняты Анна Чиповская (Гертруда), Андрей Максимов (Клавдий), Софья Шидловская (Офелия) и другие.