Мерзликин впервые рассказал, как остался один с детьми: «Был испуг от неизвестности»

После развода в 2025 году экс-супруга актера Андрея Мерзликина Анна уехала за границу, оставив 53-летнего артиста наедине с сыновьями и дочками. Но, как оказалось, это был осознанный выбор самого актера.

Многодетный отец признается, что груз ответственности поначалу его откровенно пугал.

«Новый уклад потребовал от меня полной включенности. Конечно, был испуг — от неизвестности», — заявил Мерзликин.

Однако страхи быстро развеялись: артист просто ввел четкий режим и распорядок.

По словам актера, они с бывшей женой разработали четкую стратегию.

«Мы с Аней просто заранее проговариваем: если я уезжаю, она приезжает. У нас есть соглашения, которые устраивают обоих. Анна полноценно участвует в жизни детей», — поделился схемой взаимодействия исполнитель.

Кстати, в окружении актера долгое время ходили слухи о его романе с инструктором по скалолазанию. Сам Мерзликин эти домыслы категорически опроверг, заявив, что не намерен превращать свою жизнь в балаган.

«Оправдываться мне не за что», — отрезал артист, подчеркнув, что сейчас берет «высоту в профессии и семье — без шума и рывков».

Несмотря на успехи в ведении быта, со старшим поколением не все гладко.

«Советов они мне не дают и разговоров по душам… избегают. Любой откровенный тет-а-тет они считывают, как попытку взрослого переложить на них свои переживания», — посетовал знаменитый папа.

Ситуация в семье Мерзликина уникальна для шоу-бизнеса — обычно после расставания дети остаются с матерью. Однако, по информации инсайдеров, Анна приняла решение эмигрировать, так как у нее завязались новые отношения за рубежом. Актер настоял, чтобы сыновья и дочери не меняли привычную среду.