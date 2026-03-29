После 20 лет брака с Мерзликиным Осокина стала психотерапевтом и учит женщин "монетизировать" отношения

Экс-супруга актера Анна Осокина увлеклась психотерапией, готовится к практике и дает откровенные советы женщинам. В их числе — неожиданное заявление о том, что женский вклад в отношения должен оплачиваться.

Анна призналась подписчикам, что после расставания полностью переключилась на саморазвитие. Она серьезно изучает психотерапию и планирует в ближайшее время начать помогать другим.

"Сейчас я много времени уделяю личной психотерапии и параллельно учусь этому методу. Уделяю этому два — четыре часа почти каждый день. Планирую в скором времени начать практику. Буду сопровождать других в процессах самоисследования", — поделилась Осокина.

"Если делать без оплаты — вклад теряет ценность"

В своих соцсетях Анна нередко делится мыслями о женской психологии. В одном из последних постов она высказалась о том, как женщинам стоит выстраивать отношения с мужчинами.

По ее мнению, финансовое участие партнера — это не прихоть, а необходимость, без которой женские усилия обесцениваются.

"Если делать без оплаты, то вклад теряет ценность", — призвала Осокина.

20 лет вместе, дом, дети и бизнес

Андрей Мерзликин и Анна Осокина поженились в 2006 году. Они прожили вместе почти 20 лет, построили дом, купили детям квартиры, вместе вели бизнес. У пары трое детей: старшая дочь Арина (2004 года рождения, дочь Анны от первого брака, которую актер удочерил) и сыновья Федор (2006) и Степан (2015).

Казалось, ничто не предвещало развода. Но в 2025 году стало известно, что брак распался. Сам Мерзликин долгое время не комментировал ситуацию и впервые заговорил о разводе только в марте 2026-го.

"Не секрет, к сожалению, что наши с Анной отношения как супругов распались. Я не хочу это подробно комментировать — для меня эта тема до сих пор остается закрытой. Но так бывает. Ничего страшного. Жизнь продолжается", — заявил тогда актер.

Он также рассказал, что Анна уехала из России и встретила новую любовь. Дети остались жить с отцом.