«МЧС реагирует моментально»: на одной из вилл Эмина Агаларова произошло ЧП

На одной из вилл, принадлежащих Эмину Агаларову, случился пожар. Артист и бизнесмен рассказал об этом в личном блоге, показав кадры ЧП. Загорелся гараж: причиной стало тление проводки. Ситуация могла обернуться серьезными последствиями, но благодаря слаженным действиям служб все обошлось.

Эмин принимал активное участие в разрешении ситуации. Он все контролировал, давал распоряжения закрыть проезд и не пускать на территорию посторонних, чтобы не мешать работе спасателей. Эмин Агаларов не раз подчеркнул, насколько важна четкая организация в подобных обстоятельствах.