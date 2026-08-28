«МЧС реагирует моментально»: на одной из вилл Эмина Агаларова произошло ЧП

На одной из вилл, принадлежащих Эмину Агаларову, случился пожар. Артист и бизнесмен рассказал об этом в личном блоге, показав кадры ЧП. Загорелся гараж: причиной стало тление проводки. Ситуация могла обернуться серьезными последствиями, но благодаря слаженным действиям служб все обошлось.
Эмин принимал активное участие в разрешении ситуации. Он все контролировал, давал распоряжения закрыть проезд и не пускать на территорию посторонних, чтобы не мешать работе спасателей. Эмин Агаларов не раз подчеркнул, насколько важна четкая организация в подобных обстоятельствах.
ЧП на одной из вилл Агаларова. Фото: соцсети Эмина Агаларова
Особую благодарность артист выразил сотрудникам МЧС и пожарным. По его словам, служба сработала максимально оперативно.
«МЧС реагирует моментально. Приехали за несколько минут, ребята оперативно развернули шланги. Одно удовольствие наблюдать, как работает в Азербайджане МЧС и пожарные», — поделился Эмин в личном блоге.
Эмин Агаларов лично следил за ходом работ. Фото: соцсети
В итоге возгорание было быстро ликвидировано.
«В гараже что-то загорелось. Проводка тлеет. Легкое возгорание на одной из вилл. Подключились все командой. Приехало МЧС. Все хорошо у нас. Возгорание было ликвидировано. Спасибо нашим пожарным и МЧС», — поделился Эмин Агаларов, выразив искреннюю признательность всем, кто участвовал в устранении ЧП.
Напомним, не так давно в Баку в одном из аквапарков, принадлежащих компании Агаларова, погиб ребенок. Эмин публично выразил соболезнования семье, потерявшей ребенка, и пообещал оказать помощь родителям малыша.