«Соболезнования семье»: Эмин Агаларов прокомментировал гибель ребенка на его курорте

Курорт Sea Breeze в Баку, принадлежащий Эмину Агаларову, потрясен страшной трагедией: в аквапарке погиб малыш 2022 года рождения. По предварительным данным, мальчик утонул — его нога оказалась зажатой в водяном насосе бассейна. Трагический инцидент вызвал широкий резонанс, а сегодня владелец курорта лично высказался о случившемся.

46‑летний Эмин Агаларов опубликовал в соцсети развернутый комментарий, в котором заявил о полном содействии следствию и выразил искренние соболезнования родным погибшего ребенка. Бизнесмен не стал уходить от ответственности и открыто обозначил, что команда курорта сделает все возможное, чтобы разобраться в причинах трагедии и поддержать семью.

«На территории аквапарка в Sea Breeze в результате трагического происшествия погиб ребенок. От себя лично и от имени всей команды Sea Breeze выражаю самые глубокие и искренние соболезнования семье. Нет слов, которые могли бы облегчить боль родителей и близких в такой момент. Сейчас ведется следствие, которое устанавливает все обстоятельства произошедшего, в том числе причины попадания ребенка в техническую зону бассейна, где за ограждениями работают водяные насосы. Мы со своей стороны всесторонне содействуем расследованию», — заявил Эмин.

Агаларов также отдельно подчеркнул, что безопасность гостей всегда была ключевым приоритетом курорта. Он напомнил, что аквапарк работает уже третий сезон и за это время принял свыше 350 тысяч посетителей, а все объекты регулярно проверяются МЧС и профильными службами.

Агаларов добавил, что парк и он лично делают все возможное, чтобы оказать помощь и поддержку семье, потерявшей ребенка.

На фоне трагедии на курорте анонсировано усиление мер безопасности — власти и администрация комплекса намерены детально проанализировать систему ограждений, контроля доступа и надзора в аквазоне.