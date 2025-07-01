Матвеев заговорил о трудностях в семье: "Это странное и тяжелое чувство"

Максим Матвеев поделился личным опытом семейной жизни и воспитания детей. За 14 лет брака с известной актрисой Елизаветой Боярской они стали родителями двоих мальчиков — Андрея и Григория.

Несмотря на любовь и гармонию в отношениях, актер признается, что воспитание детей представляет серьезные сложности. Иногда он чувствует растерянность и неуверенность относительно того, как правильно реагировать на поведение сыновей и поддерживать эмоциональную связь с ними.

"Не знаю, как правильно воспитывать детей. Я в растерянности, в перманентном состоянии прекрасной растерянности... Это странное и тяжелое чувство. С одной стороны, понимаю, что нужно дать человеку свободу самовыражения. Но это очень непросто", — поделился Максим в YouTube-шоу 'Света вокруг света'.

Матвеев подчеркнул, что современные дети сталкиваются с множеством искушений. Среди которых большое влияние оказывают гаджеты. Он выразил обеспокоенность влиянием технологий на детскую психику. Муж Боярской уверен, что невозможно полностью контролировать доступ ребенка к нежелательной информации, так как она доступна повсюду.

Максим акцентирует внимание на желании видеть своих сыновей счастливыми. Если мальчики выберут путь, связанный с профессией отца, он не собирается создавать препятствия. Главное для актера — благополучие и удовлетворение детей от выбранной ими дороги в жизни.

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