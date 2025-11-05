Кравец — о планах Тимати на родившую от него Иванову: "Свадьба будет. Пышная, богатая"

Певица Алена Кравец в беседе с сайтом Teleprogramma.org высказалась о планах рэпера Тимати на родившую от него дочку Эмму модель Валентину Иванову. Поклонники гадают, будет ли у них свадьба.

Женить ли Тимати на Ивановой

Кравец уверена, что Тимур Юнусов обязательно сделает возлюбленной предложение руки и сердца. Не исключено, что влюбленные уже помолвлены, но не распространяются об этом. Тимур еще не разу не вступал в брак.

У него были продолжительные отношения с моделью Аленой Шишковой, та родила ему дочку Алису. Также он встречался с манекенщицей Анастасией Решетовой, от нее у Тимати есть сын Ратмир. Но бывших пассий замуж рэпер не звал.

Поклонники уверены, что на этот раз Тимур остепенился. Он и сам говорил, что не исключает вероятность того, что вступит в брак. От новой избранницы Валентины Ивановой у него есть дочка Эмма.

"Свадьба будет, и обязательно пышная, богатая, как и все у Тимати. Физическую верность, может, он и не хранил, но любил всегда, это важнее. Думаю, в будущем году эта свадьба станет главным событием", — отметила Кравец.

Где отдыхает Тимати

Вместе с семьей Юнусов проводит отпуск у океана. В поездку рэпер отправился с Валей Ивановой и маленькой дочкой Эммой. Поклонники в восторге, что музыкант не стал брать с собой в путешествие маму Симону Юнусову. Та часто сопровождает семью рэпера. Она даже присутствовала на родах Ивановой и сама перерезала пуповину. Поездка Тимати и его невесты больше напоминает свадебное путешествие.

А как вы считаете, дождется ли Валя Иванова предложения руки и сердца от Тимати? Пишите в комментариях.