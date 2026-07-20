Масляков-младший унаследовал бизнес-империю и элитную недвижимость родителей

В распоряжение Александра Маслякова-младшего перейдут не только бизнес-активы, но и элитная недвижимость в центре Москвы и Подмосковье.

Светлана Маслякова ушла из жизни 17 июля 2026 года в возрасте 78 лет после продолжительной болезни.

Ее супруг Александр Масляков-старший скончался в сентябре 2024 года. Теперь их единственный наследник получает контроль над всей бизнес-империей, связанной с Клубом веселых и находчивых.

Главный актив семьи — это компания «АМиК» (Телевизионное творческое объединение), которой принадлежат права на бренд КВН и все связанные с ним проекты.

Еще в начале 2024 года Александр и Светлана Масляковы передали свои доли в уставном капитале сыну. Таким образом, на момент ухода родителей Масляков-младший уже являлся единственным владельцем 100 процентов акций компании.

Помимо бизнеса, наследнику достанется недвижимость родителей. Это квартира на Смоленской набережной в центре Москвы, а также загородный особняк на Рублево-Успенском шоссе площадью 654 квадратных метра, расположенный на участке в 36 соток. У самого Маслякова-младшего уже есть собственная квартира в столице.

Юристы отмечают, что процедура наследования в данном случае будет проходить в рабочем порядке — родители заранее позаботились о передаче ключевых активов сыну, поэтому споров о наследстве не ожидается.

У Александра Маслякова-младшего есть дочь Таисия, однако при живом наследнике первой очереди она не получает долю напрямую по закону.

Долгие годы семья Масляковых управляла империей КВН. Светлана Анатольевна работала режиссером программы, а после ухода Александра Васильевича именно она, по сути, оставалась хранительницей дела всей жизни супруга.