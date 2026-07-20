Онкобольную Светлану Маслякову похоронили отдельно от мужа

Место упокоения супруги Александра Маслякова-старшего находится рядом с могилой ее матери, в то время как сам бывший ведущий КВН похоронен на Новодевичьем кладбище.

Светлана Маслякова ушла из жизни 8 июля 2026 года в возрасте 77 лет.

Причиной смерти стала онкология, с которой она боролась несколько лет. Около года назад она перенесла операцию, но болезнь дала метастазы, и врачи не смогли помочь. Последние дни жизни она провела в хосписе.

Светлана Анатольевна родилась в 1949 году в семье, которая не имела отношения к телевидению. Она окончила Московский энергетический институт, но в 1970-х годах пришла работать в КВН и оставалась верна этой передаче на протяжении всей своей карьеры.

В 1990-х годах вместе с мужем она создала и возглавила творческое объединение «АМиК».

С Александром Масляковым она прожила в браке более полувека. В 2022 году пара отпраздновала золотую свадьбу.

Александр Масляков-старший скончался 8 сентября 2024 года в возрасте 82 лет. Причиной смерти также стал рак легких.

Прощание прошло в Концертном зале имени Чайковского, похороны состоялись на Новодевичьем кладбище. Светлана Маслякова присутствовала на церемонии прощания с супругом, поддерживаемая близкими.