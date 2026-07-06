Мария Порошина впервые рассказала о детях после слухов о свадьбе с Бойко

Старшая дочь Полина, рожденная от Гоши Куценко, уже состоялась в профессии: она играет в театре, снимается в кино и преподает актерское мастерство. Ее примеру последовала и Аграфена, которая тоже выбрала творческий путь.

А вот Серафима, отучившись год на актерском, решила сменить направление и теперь осваивает профессию продюсера.

«Сима отучилась год на актерском, у замечательного педагога. А потом приняла решение уйти. И сейчас учится на продюсера... Я рада, что Сима не побоялась изменить свой путь, чтобы найти то дело, которое ей нравится», — поделилась Порошина.

Младшие дети — 10-летняя Глафира и 7-летний Андрей — пока только учатся в школе и посещают кружки. Андрея, отцовство которого приписывают Ярославу Бойко, в семье называют профессором за серьезность и любознательность.

По словам актрисы, он обожает учиться, а все дети Порошиной занимаются музыкой.

Сама Порошина сообщила, что кино отошло на второй план — теперь ее чаще можно увидеть на театральной сцене. Слухи о ее тайном браке с Ярославом Бойко ходят уже давно, но сама актриса эту информацию не подтверждает.

Недавно она появилась на фестивале «Евразия-Кинофест» в Сочи с кольцом на безымянном пальце, но на вопрос журналистов о свадьбе ответила улыбкой и сказала, что пока не готова обсуждать личную жизнь.