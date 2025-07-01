Мария Погребняк объяснила резкое похудение: "Есть не могла"

Мария Погребняк. Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Мария Погребняк: «Я сильно похудела из-за болезни»

Мария Погребняк обратила внимание на тревогу фанатов по поводу заметного снижения массы тела. Девушка, известная своей изящной фигурой, сообщила, что худеет осознанно и комфортно.

Несмотря на значительное уменьшение объема талии, телеведущая выглядит здоровой и подтянутой. Этим она вызывает восхищение публики и коллег. Но недавно она столкнулась с проблемами со здоровьем.

"Не нужно писать про мою худобу. Я сильно похудела за этот период из-за болезни. Есть не могла", — приводит Super слова Погребняк.

Мария Погребняк с сыном Владимиром. Фото: соцсети

Погребняк также уточнила, что изменение фигуры произошло после серьезного заболевания. С ним она столкнулась в начале отпуска в Турции. Некоторые подписчики встревожились, увидев отсутствие публикаций в социальной сети. Однако Мария успокоила аудиторию, пояснив ситуацию.

Мария отличается дисциплиной в уходе за собой: во время беременности она продолжала тренировки. А спустя короткое время после родов прибегла к услугам хирургов для коррекции диастаза мышц живота.

Результатом стала идеальная талия объемом 58 см. Дополнительно Мария воспользовалась услугами косметолога для устранения малярных мешков на лице, улучшив таким образом общий внешний вид.

Мы также писали, что Погребняк высказалась в поддержку Муцениеце после ее встречи с сыном: "Мне трудно представить всю боль".

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