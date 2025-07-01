Мария Погребняк объяснила резкое похудение: "Есть не могла"

Погребняк также уточнила, что изменение фигуры произошло после серьезного заболевания. С ним она столкнулась в начале отпуска в Турции. Некоторые подписчики встревожились, увидев отсутствие публикаций в социальной сети. Однако Мария успокоила аудиторию, пояснив ситуацию.

Мария отличается дисциплиной в уходе за собой: во время беременности она продолжала тренировки. А спустя короткое время после родов прибегла к услугам хирургов для коррекции диастаза мышц живота.

Результатом стала идеальная талия объемом 58 см. Дополнительно Мария воспользовалась услугами косметолога для устранения малярных мешков на лице, улучшив таким образом общий внешний вид.

Мы также писали, что Погребняк высказалась в поддержку Муцениеце после ее встречи с сыном: "Мне трудно представить всю боль".