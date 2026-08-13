Мария Погребняк о новой влюбленности Ольги Бузовой: «Действительно красивый, атлетичный»

Общественность обсуждает новую предполагаемую влюбленность Ольги Бузовой. На бранче журнала Voice Ольга выразила симпатию актеру Даниэлю Вегасу (настоящее имя – Данил Черкас).

Она отметила, что ей понравился фильм «Твое сердце будет разбито» с его участием. И артист ответил ей взаимностью.

«Оля все сразу заполняет собой, настолько у нее все складно, красиво. Это взаимно. Я бы смог ее сердце исцелить своей энергией», — признался актер Telegram-каналу «Звездач».

Может ли из этого романа что-то получится? С этим вопросом Teleprogramma.org обратилась к подруге Ольги Марии Погребняк.

Однако, по словам Марии, о Даниэле она узнала из новостей.

Мария Погребняк: «Даниэль – достаточно яркая личность»

- Ну то есть вы не говорили с Олей о Даниэле?

- Нет, мы не обсуждали этот момент. Все сейчас заняты своими проектами, поэтому не обсуждали именно тему касаемо молодого горячего красавца. Парень действительно красивый, такой атлетичный со спортивным телосложением. Высокий, брюнет, харизматичный, с приятным тембром голоса.

Ну да, конечно, Даниэль - достаточно яркая личность, у него яркая внешность, и он привлекает внимание.

- А он вообще во вкусе Ольги Бузовой?

- Самое главное же не внешняя картинка, а что содержится внутри. Я с ним не знакома, я с ним не общалась, поэтому мне сложно судить.

Но по внешнему виду Даниэль - безумно обаятельный парень. И не обратить на него внимание, пройдя мимо, очень сложно.

Мария Погребняк об Ольге Бузовой: «Мы обсуждаем все самые важные события только лично»

- И если бы было что-то серьезное, Ольга, наверное, поделилась бы с вами как с близкой подругой…

- Мы сейчас не встречались еще, потому что у Ольги много гастролей, выступлений. Я была в отъезде, и вот мы только должны встретиться.

А мы обсуждаем все самые важные события в нашей жизни только лично. Да, не по телефону.

А что вы думаете о возможном романе между Ольгой Бузовой и Даниэлем Вегасом? Делитесь в комментариях!