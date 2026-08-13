Мария Погребняк о новой влюбленности Ольги Бузовой: «Действительно красивый, атлетичный»

Мария Погребняк. Фото: Наталья Шатохина/ Global Look Press

Подруга поющей телеведущей высказала свое мнение об актере Даниэле Вегасе, который понравился Ольге.

Общественность обсуждает новую предполагаемую влюбленность Ольги Бузовой. На бранче журнала Voice Ольга выразила симпатию актеру Даниэлю Вегасу (настоящее имя – Данил Черкас).

Она отметила, что ей понравился фильм «Твое сердце будет разбито» с его участием. И артист ответил ей взаимностью.

«Оля все сразу заполняет собой, настолько у нее все складно, красиво. Это взаимно. Я бы смог ее сердце исцелить своей энергией», — признался актер Telegram-каналу «Звездач».

Может ли из этого романа что-то получится? С этим вопросом Teleprogramma.org обратилась к подруге Ольги Марии Погребняк.

Однако, по словам Марии, о Даниэле она узнала из новостей.

Мария Погребняк: «Даниэль – достаточно яркая личность»

- Ну то есть вы не говорили с Олей о Даниэле?

- Нет, мы не обсуждали этот момент. Все сейчас заняты своими проектами, поэтому не обсуждали именно тему касаемо молодого горячего красавца. Парень действительно красивый, такой атлетичный со спортивным телосложением. Высокий, брюнет, харизматичный, с приятным тембром голоса.

Ну да, конечно, Даниэль - достаточно яркая личность, у него яркая внешность, и он привлекает внимание.

- А он вообще во вкусе Ольги Бузовой?

- Самое главное же не внешняя картинка, а что содержится внутри. Я с ним не знакома, я с ним не общалась, поэтому мне сложно судить.

Но по внешнему виду Даниэль - безумно обаятельный парень. И не обратить на него внимание, пройдя мимо, очень сложно.

Мария Погребняк об Ольге Бузовой: «Мы обсуждаем все самые важные события только лично»

- И если бы было что-то серьезное, Ольга, наверное, поделилась бы с вами как с близкой подругой…

- Мы сейчас не встречались еще, потому что у Ольги много гастролей, выступлений. Я была в отъезде, и вот мы только должны встретиться.

А мы обсуждаем все самые важные события в нашей жизни только лично. Да, не по телефону.

А что вы думаете о возможном романе между Ольгой Бузовой и Даниэлем Вегасом? Делитесь в комментариях!

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