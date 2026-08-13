Кто такой Даниэль Вегас, на которого запала Ольга Бузова: ночевал на улице, учился в Лондоне, пишет письма от руки

Личная жизнь 40-летней Ольги Бузовой снова попала в поле зрения СМИ. Поющая телеведущая намекнула, что ей понравился актер Даниэль Вегас, звезда мелодрамы «Твое сердце будет разбито». Между ними возникла симпатия на презентации обложки журнала VOICE с участием Бузовой.

Артистка призналась журналистам, что тяжело переживает одиночество на фоне замужних подруг и коллег.

В интервью ведущая пожаловалась, что иногда ей грустно, когда за ней заезжает водитель, а за ее стилистами — их мужья.

Также Ольга призналась, что ей понравился фильм с участием Даниэля Вегаса. И она даже не против совместного проекта со сценическим поцелуем. На её намеки Вегас ответил, что симпатия между ними взаимна. И он уверен, что способен сделать певицу счастливой.

«Оля все сразу заполняет собой, настолько у нее все складно, красиво. Это взаимно. Я бы смог ее сердце исцелить своей энергией», — признался актер Telegram-каналу «Звездач».

Итак, что же известно об актере, на которого запала сама Бузова?

Даниэль Вегас. Детство

Настоящее имя Даниэля Вегаса — Данил Черкас. Он родился в Северодонецке Луганской области 15 июня 1997 года. В школе увлекался точными науками и спортом, учился неплохо, но не был отличником.

Интерес к этим областям молодой человек получил благодаря отцу, который давал ему книги о космосе, динозаврах и истории мира.

В школе парню приходилось непросто. Он не говорил напрямую о буллинге, но косвенно подтвердил, что пережил травлю.

«Я результат адаптации к такой токсичной среде, поскольку вырос в этом. Возможно, моя некая жесткость и холодность, которые посторонние считывают, сформирована окружением. Я неосознанно надеваю эту защитную маску», - отметил парень.

Сначала Данил получил техническое образование, но потом понял, что душа жаждет творчества, и перешел в кино.