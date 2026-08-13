Кто такой Даниэль Вегас, на которого запала Ольга Бузова: ночевал на улице, учился в Лондоне, пишет письма от руки

Личная жизнь 40-летней Ольги Бузовой снова попала в поле зрения СМИ. Поющая телеведущая намекнула, что ей понравился актер Даниэль Вегас, звезда мелодрамы «Твое сердце будет разбито». Между ними возникла симпатия на презентации обложки журнала VOICE с участием Бузовой.
Артистка призналась журналистам, что тяжело переживает одиночество на фоне замужних подруг и коллег.
В интервью ведущая пожаловалась, что иногда ей грустно, когда за ней заезжает водитель, а за ее стилистами — их мужья.
Также Ольга призналась, что ей понравился фильм с участием Даниэля Вегаса. И она даже не против совместного проекта со сценическим поцелуем. На её намеки Вегас ответил, что симпатия между ними взаимна. И он уверен, что способен сделать певицу счастливой.
«Оля все сразу заполняет собой, настолько у нее все складно, красиво. Это взаимно. Я бы смог ее сердце исцелить своей энергией», — признался актер Telegram-каналу «Звездач».
Итак, что же известно об актере, на которого запала сама Бузова?
Даниэль Вегас. Детство
Настоящее имя Даниэля Вегаса — Данил Черкас. Он родился в Северодонецке Луганской области 15 июня 1997 года. В школе увлекался точными науками и спортом, учился неплохо, но не был отличником.
Интерес к этим областям молодой человек получил благодаря отцу, который давал ему книги о космосе, динозаврах и истории мира.
В школе парню приходилось непросто. Он не говорил напрямую о буллинге, но косвенно подтвердил, что пережил травлю.
«Я результат адаптации к такой токсичной среде, поскольку вырос в этом. Возможно, моя некая жесткость и холодность, которые посторонние считывают, сформирована окружением. Я неосознанно надеваю эту защитную маску», - отметил парень.
Сначала Данил получил техническое образование, но потом понял, что душа жаждет творчества, и перешел в кино.
Ольга Бузова. Фото: Global Look Press
От ночлега на улице до учебы в Лондоне
Родители Даниэла не поддержали его стремление стать актером, но он не намерен был сдаваться. Еще будучи подростком, парень подрабатывал на любых доступных работах: курьером, промоутером и официантом.
В Киев он приехал с всего 40 долларами в кармане, которые быстро иссякли. Период адаптации был тяжелым: парень часто голодал, ночевал на вокзалах и даже на улице.
В этот трудный момент Даниэль придумал выражать себя через социальные сети и начал развивать свой аккаунт. Это привело к знакомству с молодым украинским дизайнером Жаном Грицфельдтом, который предложил ему попробовать себя в модельном бизнесе.
Даниэль участвовал в показах одежды и модных съемках, параллельно посещая актерские кастинги. Иногда ему удавалось получить небольшие роли в кино и сериалах.
В тот же период Даниэль увлекся музыкой: писал тексты и сочинял к ним мелодии. Сегодня на его счету уже несколько готовых композиций. В 2020 году он основал и стал продюсером проекта «uLoveHome» на платформе TikTok, где сотрудничал с блогерами из разных стран СНГ.
В 2022 году Даниэль поступил в Королевскую академию драматического искусства в Лондоне. Там он не только совершенствовал актерские навыки, но и активно подтягивал английский язык: все его посты в соцсетях того времени были исключительно на английском.
После окончания учёбы Даниэль не вернулся на родину, сейчас он живет в Москве.
Фото: кадр из фильма «Твое сердце будет разбито»
Даниэль Вегас. Личная жизнь
Выбор Бузовой вполне понятен. Даниэль молод, хорош собой, судя по соцсетям поддерживает себя в прекрасной физической форме. И, конечно, разбивает женские сердца…
У актера было несколько серьезных романтических отношений. Например, он встречался с блогером Софой Купер. Но в итоге эти отношения сошли на нет.
Как пояснила Софа, причиной разрыва стали частые ссоры из-за ее регулярных поездок между Киевом и Москвой. Нередкие разлуки не идут любви на пользу.
Также у актера был роман с коллегой по сериалу «Школа» Лизой Василенко, который тоже закончился разрывом. В этой ситуации все было наоборот: Лиза оставалась в Киеве, а Данил регулярно ездил в Москву. И как выяснилось позже, там проводил время с другой женщиной.
После того как обе бывшие девушки стали публиковать детали личных отношений с актерами, Даниэль стал значительно более сдержанным в комментариях о своей личной жизни.
Сейчас он почти не говорит о себе, а если и делится какой-то информацией, использует очень туманные, неконкретные формулировки.
Например, вот как он ответил на просьбу журналиста Peopletalk рассказать о себе пару слов.
«У меня особая культура потребления пищи. Я могу есть час-полтора. Совсем не ем соусы, ягоды и фрукты.
Я, кстати, без шуток пишу письма от руки. Для меня это такая забытая романтическая штука», - рассказал Даниэль.
Идеальный вариант для романтичной Ольги! И если этот роман вдруг возникнет, хорошо бы, чтобы чувства Даниэля по отношению к ней были бы действительно искренними и не упирались бы только в желание обрести дополнительную популярность.
А как вы думаете, могла бы из Ольги и Даниэля получиться хорошая пара? Делитесь в комментариях!