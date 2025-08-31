Мари Краймбрери растворяется в любви к Даве: "Всегда мечтала" — рядом коляска с дочкой

Певица и автор песен Мари Краймбрери в личном блоге сделала откровенное признание. Звезда объявила, что ей посчастливилось найти настоящую любовь. Молодая мама в эйфории.
Что говорит о Даве Краймбрери?
Мари Краймбрери призналась в искренних чувствах своему мужу. В лице Давида Манукяна она обрела того самого мужчину, о котором мечтала всю жизнь. У пары настоящая любовь.
"Я всегда мечтала о любви, которую обрела сейчас. Любовь, над которой не нужно думать. Которую не нужно обсуждать и согласовывать.
Которой ты живешь каждую минуту и смеешься до слез, приходя домой. И я счастлива, что однажды не согласилась на меньшее", — написала в
телеграм-каналеМари Краймбрери.
Как Мари Краймбрери живет сейчас
Мари Краймбрери уже и ранее признавалась, что ее жизнь сейчас наполнена абсолютным счастьем. Она поделилась в личном блоге фото с прогулки с дочкой. Молодая мама запечатлелась рядом с коляской.
Мари Краймбрери с коляской. Фото: соцсети Мари Краймбрери
"Теперь я живу, как будто сегодня мой лучший день", — написала под фото в личном блоге Мари.
О том, что Дава и Мари Краймбрери стали родителями, поклонники пары узнали в мае. Звезды не особо стремятся делиться деталями личной жизни. Их свадьба была тайной.
Долго держали в секрете Дава и Краймбрери и беременность Мари. Все было по-другому, когда Дава встречался с Ольгой Бузовой. Их роман был на камеру.
Дава и Бузова делились каждым своим событием. Рассказывали, где они вместе проводят время. А потом пара также громко рассталась.
