Мари Краймбрери растворяется в любви к Даве: "Всегда мечтала" — рядом коляска с дочкой

Певица и автор песен Мари Краймбрери в личном блоге сделала откровенное признание. Звезда объявила, что ей посчастливилось найти настоящую любовь. Молодая мама в эйфории.

Что говорит о Даве Краймбрери?

Мари Краймбрери призналась в искренних чувствах своему мужу. В лице Давида Манукяна она обрела того самого мужчину, о котором мечтала всю жизнь. У пары настоящая любовь.

"Я всегда мечтала о любви, которую обрела сейчас. Любовь, над которой не нужно думать. Которую не нужно обсуждать и согласовывать. Которой ты живешь каждую минуту и смеешься до слез, приходя домой. И я счастлива, что однажды не согласилась на меньшее", — написала в телеграм-канале Мари Краймбрери.

Как Мари Краймбрери живет сейчас

Мари Краймбрери уже и ранее признавалась, что ее жизнь сейчас наполнена абсолютным счастьем. Она поделилась в личном блоге фото с прогулки с дочкой. Молодая мама запечатлелась рядом с коляской.