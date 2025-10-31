Марго Овсянникова: "Мне Филипп всегда говорит: подрежьте, подрежьте, Марго, уже носик свой"

Экс-участница 'Дома-2' Марго Овсянникова сделала признание о своей внешности. Она рассказала, что Филипп Киркоров, который помогает ей осваиваться в шоу-бизнесе, недоволен тем, как она выглядит. Киркоров уговаривает Марго решиться на пластику.

Чем недоволен Киркоров?

Марго Овсянникова откровенно призналась: Филипп Киркоров не считает ее внешность идеальной. Больше всего претензий у поп-короля к носу Марго. Киркоров пытается убедить Марго изменить его форму.

"Мне Филипп всегда говорит: подрежьте, подрежьте, Марго, уже носик свой", — цитирует Марго Овсянникову kp.ru.

Марго же вполне довольна своим носом. Она считает его своей индивидуальностью и отчаянно не хочет быть как все. Хотя про свой некрасивый нос Овсянникова слышит с давних пор.

"С самого детства мои родители мне говорили: Марго, когда ты заработаешь денег, отрежешь свой нос", — добавила Марго Овсянникова.

Скандалы с участием Марго Овсянниковой

Марго Овсянникова уверенно покоряет эфиры телепроектов. Ранее она уже отметилась на ТНТ в шоу 'Мастер игры'. А теперь наследила на съемках реалити-шоу 'Звезды в джунглях'. Бывшая участница 'Дома-2' продержалась на проекте недолго.

Она пронесла в лагерь приправы, что строго запрещено правилами шоу. Овсянникова подвела других участников, разгорелся жуткий скандал. Екатерина Шкуро поругалась с Марго.

Обе были отправлены на испытания на вылет. Шкуро победила. А побежденной Марго пришлось покинуть проект.

