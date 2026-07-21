Мама Игоря Крутого купила квартиру в Майами у своей дочери

Мать композитора и продюсера Игоря Крутого, 92‑летняя Светлана Крутая, стала обладательницей трехкомнатной квартиры в Майами. Недвижимость обошлась ей всего в 100 долларов. Необычную сделку организовала родная дочь пенсионерки: продажа понадобилась, чтобы оптимизировать налоговую нагрузку.

Ключевую роль в операции сыграла 66‑летняя сестра музыканта Алла Баратта: она провела оформление сразу после празднования дня рождения Светланы Крутой. В тот же день женщина приобрела еще одни апартаменты в том же доме — и тоже за символические 100 долларов. Продавцом выступила принадлежащая ей компания TOC PH: ранее через эту фирму семья заказывала итальянскую мебель.

Сейчас в распоряжении семьи Крутых — два жилых объекта в престижном районе Санни‑Айлс‑Бич, который неофициально именуют «Маленькой Москвой». Речь идет об апартаментах площадью 323 и 258 м²: их рыночная стоимость оценивается примерно в 3,5 млн и 2,8 млн долларов соответственно. Ежегодный налог на эту недвижимость достигает порядка 83 тысяч долларов (почти 6,5 млн рублей).

Любопытно, что аналогичную схему ранее применил Филипп Киркоров: певец переоформил свою недвижимость в США на детей, также зафиксировав цену сделки на уровне 100 долларов.

По материалам Mash