Малышева расплакалась на прощании с Пимановым: «Я ни разу не обследовала его»

По ее словам, их дружба длилась почти три десятилетия, и сейчас она мучается чувством вины, что вовремя не обследовала его. Их знакомство состоялось в 1997 году на съемках первого выпуска программы «Здоровье», которую Малышева вела вместе с Пимановым. Они проработали бок о бок долгие годы, вместе запускали программу «Жить здорово».

«Леша был единственным человеком, который мне сказал: «Соблюдай одно правило: будь порядочной», — вспоминает Елена Васильевна.

Она отметила, что он обладал редкими качествами — достоинством и невероятной честностью. Малышева подчеркнула, что Пиманову можно было позвонить в любое время суток.

«Достоинство, невероятная честность. Этих качеств во многих нет, а в нем были», — говорит телеведущая.

Главная боль, которую не может отпустить Малышева, — это профессиональное упущение. Она корит себя за то, что, имея возможность, не смогла убедить друга пройти обследование.

«Все эти дни меня мучает вопрос: почему, работая с ним бок о бок, я ни разу не обследовала его? Я предлагала, а он отшучивался», — цитирует Малышеву РИА Новости.

Несмотря на трагедию, Елена Васильевна сохраняет светлую память о своем друге и коллеге. Она описывает Пиманова как жизнерадостного человека, который жил с огромным аппетитом к жизни.

«Он был спортсменом, любил жизнь, и она его любила. Леша жил ненасытно, я хочу верить, что есть загробная жизнь, и там его светлая душа будет счастлива”», — поделилась Малышева.

Она также выразила слова поддержки родным и близким Алексея Пиманова.

«Желаю близким, родным и друзьям достойно прожить свои жизни. Светлая-светлая память, Леша», — заключила телеведущая.

Пиманов скоропостижно скончался 23 апреля 2026 года. По данным Первого канала, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Церемония прощания прошла 27 апреля в Большом траурном зале Троекуровского кладбища при усиленных мерах безопасности.

Свои соболезнования семье и близким Пиманова выразили президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Андрей Белоусов, а также многие друзья и коллеги.