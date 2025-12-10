Малахов перестал скрывать сына Сашу: привел наследника Шкулевой на ГУМ-каток

Андрей Малахов долгое время скрывал своего сына Сашу, родившегося в 2017 году от Натальи Шкулевой. О мальчике практически ничего не было известно широкой публике, включая даже его внешность. Однако недавно вся семья Малаховых посетила каток, где Андрей впервые публично появился вместе с сыном.

Малахов перестал скрывать сына

Ранее Малахов подчеркивал, что сыну совсем ни к чему повышенное внимание окружающих. По словам ведущего, жизнь мальчика и так непростая, особенно когда незнакомые люди подходят с просьбой сделать фотографию. Сам мальчик быстро замечает подобные ситуации и заранее предупреждает отца, осознавая известность родителя.