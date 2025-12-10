Малахов перестал скрывать сына Сашу: привел наследника Шкулевой на ГУМ-каток

Андрей Малахов долгое время скрывал своего сына Сашу, родившегося в 2017 году от Натальи Шкулевой. О мальчике практически ничего не было известно широкой публике, включая даже его внешность. Однако недавно вся семья Малаховых посетила каток, где Андрей впервые публично появился вместе с сыном.
Малахов перестал скрывать сына
Ранее Малахов подчеркивал, что сыну совсем ни к чему повышенное внимание окружающих. По словам ведущего, жизнь мальчика и так непростая, особенно когда незнакомые люди подходят с просьбой сделать фотографию. Сам мальчик быстро замечает подобные ситуации и заранее предупреждает отца, осознавая известность родителя.
"Мне кажется, что это будет только разрушать его внутреннее восприятие мира и самооценку. Ему и так непросто, когда мы где-то и люди подбегают с просьбами сфотографироваться. Причем он это замечает раньше, чем я. Он понимает, кто папа, говорит: "Готовься, сейчас к тебе подойдут", — говорил Малахов.
Саша Малахов с дедушкой. Фото: Лариса Кудрявцева / "КП"
Чем занимается сын Малахова от Шкулевой
Сын телеведущего учится во втором классе престижной частной школы, обучение в которой обходится дороже миллиона рублей в год. У ребенка насыщенная программа внеклассных занятий: танцы, плавание, музыка, изучение английского языка и уроки рисования. Семья регулярно посещает воскресные службы в церкви, стараясь соблюдать режим и отдыхать накануне вечером.
Ранее мы писали, что телеведущий с женой Натальей Шкулевой не смог впечатлить сына Сашу поездкой во Францию. Ни Париж, ни Эйфелева башня не произвели на мальчика должного эффекта. Тот постоянно скучал и назвал поездку за границей "так себе событием".
