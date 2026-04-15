"Любимая красотка": Галкин* публично обратился к Пугачевой в день ее рождения

Пятнадцатого апреля Алла Пугачева отмечает свой день рождения. Со словами признания в личном блоге к Примадонне обратился ее муж, иноагент и шоумен Максим Галкин*. Что он сказал?
Поздравления Галкина* Пугачевой
Максим Галкин* был довольно лаконичен. Он ограничился одной фразой, которой сделал комплимент своей 77-летней супруге.
"С днем рождения, любимая красотка!" — написал юморист.
Публикацию Галкин* сопроводил снимком виновницы торжества, на котором она запечатлена в черной шляпке-таблетке. Выглядит Алла Борисовна на снимке, мягко говоря, не очень. На это обратили внимание подписчики.
Этим фото Галкин* поздравил Пугачеву. Фото: соцсети
Что сказали в Сети о фото Пугачевой
Подписчики присоединились к поздравлениям и написали теплые слова в адрес Аллы Борисовны. Часть из них указала Максиму Галкину* на то, что он мог бы выбрать фото жены для поздравления и получше. Таких у виновницы торжества немало.
Ранее появлялась информация о том, что 77-летняя Пугачева в свой день рождения должна была приехать в Россию. Но директор певицы эти сообщения опровергла.
*Включен в реестр иностранных агентов