"Любимая красотка": Галкин* публично обратился к Пугачевой в день ее рождения

Алле Пугачевой 15 апреля исполнилось 77 лет.

Пятнадцатого апреля Алла Пугачева отмечает свой день рождения. Со словами признания в личном блоге к Примадонне обратился ее муж, иноагент и шоумен Максим Галкин*. Что он сказал?

Поздравления Галкина* Пугачевой

Максим Галкин* был довольно лаконичен. Он ограничился одной фразой, которой сделал комплимент своей 77-летней супруге.

"С днем рождения, любимая красотка!" — написал юморист.

Публикацию Галкин* сопроводил снимком виновницы торжества, на котором она запечатлена в черной шляпке-таблетке. Выглядит Алла Борисовна на снимке, мягко говоря, не очень. На это обратили внимание подписчики.

Что сказали в Сети о фото Пугачевой

Подписчики присоединились к поздравлениям и написали теплые слова в адрес Аллы Борисовны. Часть из них указала Максиму Галкину* на то, что он мог бы выбрать фото жены для поздравления и получше. Таких у виновницы торжества немало.

Ранее появлялась информация о том, что 77-летняя Пугачева в свой день рождения должна была приехать в Россию. Но директор певицы эти сообщения опровергла.

*Включен в реестр иностранных агентов

