"Любимая красотка": Галкин* публично обратился к Пугачевой в день ее рождения

Пятнадцатого апреля Алла Пугачева отмечает свой день рождения. Со словами признания в личном блоге к Примадонне обратился ее муж, иноагент и шоумен Максим Галкин*. Что он сказал?

Максим Галкин* был довольно лаконичен. Он ограничился одной фразой, которой сделал комплимент своей 77-летней супруге.

"С днем рождения, любимая красотка!" — написал юморист.

Публикацию Галкин* сопроводил снимком виновницы торжества, на котором она запечатлена в черной шляпке-таблетке. Выглядит Алла Борисовна на снимке, мягко говоря, не очень. На это обратили внимание подписчики.