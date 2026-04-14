Директор Пугачевой двумя словами отреагировала на новости о ее приезде в Россию

Директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова отреагировала на сообщения, появившиеся в ряде СМИ о возможном приезде певицы в Россию. Так ждать Аллу Борисовну в ближайшее время дома или нет?

Комментарий директора Пугачевой

Директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова дала лаконичный комментарий на тему приезда Примадонны в Россию. Она сказала всего два слова. Но именно они расставили все точки над i в этой истории.

"Это неправда", — так отреагировала директор Пугачевой Чупракова на сообщения о скором появлении певицы в России.

Ранее информацию о том, что Алла Пугачева приедет в России, распространил продюсер Сергей Дворцов. Он даже обозначил дату появления Аллы Борисовны в родных пенатах. По его мнению, Пугачева посетит Россию в день своего рождения, 15 апреля. Примадонне исполнится уже 77 лет.

Где сейчас находится Пугачева

Алла Пугачева сейчас находится на Кипре. На Пасху она размещала в Сети снимок, на котором предстала во время празднования. Алла Пугачева выбрала наряд светлых оттенков, который больше подходит юным девочкам, чем зрелым дамам под восемьдесят.