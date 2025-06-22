Ляйсан Утяшева и Павел Воля разъехались

Павел Воля при каждом удобном случае признается своей жене в любви со сцены шоу "Камеди Клаб". Из-за этого над юмористом постоянно подшучивают другие резиденты. Пользователи Сети уверены, что Ляйсан Утяшева "давно приструнила" шоумена.

Воля слывет примерным семьянином. Супруги не только всегда вместе путешествовали. Они в паре вели шоу "Выжить в Дубае". Однако на этот раз влюбленные решили разъехаться на время отпуска. Так, Ляйсан отправилась на юг страны. А ее муж, наоборот, на север.

Утяшева вместе с дочкой Софией прилетела в родной Волгоград. В этом городе гимнастка жила с четырех лет. Спортсменка устроила для дочки экскурсию по Волгограду. И привела Софию в библиотеку, где когда-то работала ее бабушка, пишет Telegram-канал Super .

Воля вместе с сыном Робертом посетили ледник Булуус. Шоумен проводит отпуск отдельно от жены и дочки. С наследником Павел приехал в Якутию. Видимо, им захотелось снега в июне.

Как мы уже писали, Воля успел дать совет Давиду Манукяну. На тот момент его жена Мари Краймбрери еще ждала первенца. Шоумен рассказал ему, как сохранить гармонию в семье. Для этого нужно реже бывать дома. И не досаждать супруге.