Луппиан назвала причину госпитализации Боярского: "У него осложнения"

Михаил Боярский вновь оказался в больнице на фоне осложнений. Ранее ему провели операцию по стентированию сосудов. Об этом супруга артиста Лариса Луппиан сообщила
"У него осложнения после стентирования. Он сейчас лег повторно в больницу", — заявила она.
Телеграм-канал
Недавно стало известно, что Михаил Боярский планирует вернуться на театральную сцену после выздоровления. Артист снова выйдет на подмостки Театра имени Ленсовета. Он исполнит роль Эраста Петровича в постановке "В этом милом старом доме".
Ранее театр вынужден был отменить ряд представлений с участием популярного актера. Поскольку состояние его здоровья ухудшилось. Постановка была заменена другим спектаклем — "Без вины виноватые".
Также мы писали, что Михаил Боярский после тяжелой болезни был готов выступать на корпоративах в Москве за 3 млн рублей.
Читайте также: