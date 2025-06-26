Луппиан назвала причину госпитализации Боярского: "У него осложнения"

Михаил Боярский вновь оказался в больнице на фоне осложнений. Ранее ему провели операцию по стентированию сосудов. Об этом супруга артиста Лариса Луппиан сообщила News.ru .

"У него осложнения после стентирования. Он сейчас лег повторно в больницу", — заявила она.

Телеграм-канал Mash проинформировал о повторной госпитализации Боярского в Мариинскую больницу Санкт-Петербурга. Сообщается, что артист обратился за медицинской помощью из-за обострившихся сердечно-сосудистых заболеваний.

Недавно стало известно, что Михаил Боярский планирует вернуться на театральную сцену после выздоровления. Артист снова выйдет на подмостки Театра имени Ленсовета. Он исполнит роль Эраста Петровича в постановке "В этом милом старом доме".

Ранее театр вынужден был отменить ряд представлений с участием популярного актера. Поскольку состояние его здоровья ухудшилось. Постановка была заменена другим спектаклем — "Без вины виноватые".

Также мы писали, что Михаил Боярский после тяжелой болезни был готов выступать на корпоративах в Москве за 3 млн рублей.