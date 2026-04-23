Лукашенко пригласил Викторию Боню в Беларусь, но оказалось, что это шутка

Сообщение, вызвавшее бурное обсуждение в соцсетях, появилось в Telegram-канале «Пул Первого», который близок к администрации президента Беларуси. В нем приводились слова Лукашенко.

«Наши двери открыты всем хорошим людям. Девушка одаренная, активная. Нам такие нужны. Пусть Виктория приезжает в наши края, у нас есть что показать. У нас связь с народом налажена, может общаться напрямую. Все-таки тут говорим на одном языке, пусть переезжает», — якобы заявил белорусский лидер.

Новость моментально разлетелась по Сети. Пользователи начали активно обсуждать возможный переезд Бони, которая давно живет за границей — сначала в Монако, а затем в Дубае.

Однако радость поклонников оказалась недолгой. Сама Виктория Боня вскоре прокомментировала ситуацию. Она подтвердила, что сообщение – шутка.

«Это была первоапрельская шутка. Но если что — я готова прилететь в Беларусь с визитом», — написала блогер.

Боня не стала отрицать, что ей было приятно такое внимание, даже в формате розыгрыша. Она также отметила, что у нее много друзей и знакомых в Беларуси, и она всегда с теплотой относится к этой стране.

Напомним, последние недели Виктория Боня находится в эпицентре громких событий. 14 апреля она опубликовала 18-минутное обращение к президенту Владимиру Путину, в котором затронула проблемы наводнения в Дагестане, выбросы мазута в Анапе и другие острые темы. Видео набрало миллионы просмотров.