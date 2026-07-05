Луис заявил, что полюбил Россию и Лерчек: «Берешь человека полностью»

Он признался, что влюбился в Россию еще в 2008 году, когда впервые приехал в страну. Однако, по его словам, русская культура не стала главной причиной его переезда — больше всего его покорила сама Валерия.

«Если любишь человека, берешь его полностью», — написал Луис, отвечая на вопрос о том, как он относится к детям Лерчек от предыдущего брака с Артемом Чекалиным.

По словам тренера, дети приняли его позитивно — они вместе шутят, ходят на квесты и играют в уно. Сквиччиарини подчеркнул, что ему было совершенно неважно, есть ли у избранницы дети от прошлых отношений, и он с самого начала был готов принять ее семью целиком.

Валерия Чекалина (Лерчек) — российская блогерша, миллионница, которая вместе с бывшим мужем Артемом Чекалиным вела популярные марафоны и блог о семейной жизни.

В 2023 году супруги стали фигурантами уголовного дела о неуплате налогов, Артем получил реальный срок, а Валерия находится под следствием и проходит лечение от онкологического заболевания. У пары четверо детей.

Луис Сквиччиарини — итальянский танцор и тренер, который переехал в Россию и стал известен благодаря участию в различных танцевальных проектах. В 2025 году стало известно о его романе с Лерчек, а в начале 2026 года они подтвердили отношения и начали появляться вместе публично.

По словам близких, Луис стал для Валерии опорой в трудный период — он поддерживает ее во время болезни и помогает с детьми. Сама Лерчек не раз публиковала теплые посты о нем и рассказывала, что ее дети тепло приняли нового избранника и зовут его «папой».

В апреле 2026 года Луис сопровождал Валерию на одном из судебных заседаний, демонстрируя поддержку. Сейчас пара активно ведет соцсети и не скрывает отношений. Поклонники положительно восприняли их союз, отмечая, что Лерчек наконец-то выглядит счастливой. В последних интервью она говорила, что Луис стал для нее «глотком воздуха» и помог пережить самые темные времена – рак желудка четвертой стадии.