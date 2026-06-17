«Приехали на седьмую «химию»: Лерчек вышла на связь на фоне новостей о прокурорской проверке ее рака

После новостей о том, что прокуратура требует назначить ей повторную судебную экспертизу из‑за публикаций тренировок в спортзале, блогер Лерчек (Валерия Чекалина) вышла на связь с подписчиками.
Видео, на котором запечатлено, как Лерчек готовит завтрак на кухне в парике, снял ее возлюбленный Луис Сквиччиарини.
«Доброе утро! Сегодня у нас не очень день, потому что у нас седьмая «химия», — сообщил он за кадром и попросил Лерчек продолжить его сообщение.
«Мы вчера приехали на седьмую «химию» в госпиталь, прокапали первый препарат. И последний препарат, так как не нужно, чтобы капельница висела, он висит на тебе и по трубочкам под давлением капается. Это очень классно, что можно больше времени дома с детьми проводить», — рассказала Чекалина.
Судя по тому, какой Лерчек предстала в кадре, она действительно слаба. Под глазами Лерчек темные круги. Она еще и интуитивно все время наклоняется. Так делают люди, когда испытывают боль в области живота.
Лерчек вышла на связь из дома в парике. Фото: соцсети Лерчек
Лерчек едва успела начать восстанавливаться и проходить терапию, как столкнулась с новым контролем со стороны надзорных органов. Согласно информации агентства ТАСС, соответствующее ведомство через суд добивается назначения для блогера дополнительной судебно‑медицинской экспертизы — у специалистов возникли сомнения в достоверности поставленного ей диагноза.
Поводом послужили сообщения в соцсети: утверждалось, что Валерия Чекалина регулярно бывает в фитнес‑клубе и занимается раскруткой своего бренда косметики.
Под прицел проверяющих органов может попасть и жених Лерчек — Луис. При этом мотивы такого решения пока остаются неизвестными. В это же время сам гражданин Аргентины не перестает информировать публику о самочувствии Валерии.
Напомним, что судебное производство в отношении Чекалиной было временно приостановлено до ее выздоровления. Представители блогерши настаивали на том, что ей критически важно получать лечение без каких‑либо ограничений — речь идет о раке с метастазами.