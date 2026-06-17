«Приехали на седьмую «химию»: Лерчек вышла на связь на фоне новостей о прокурорской проверке ее рака

После новостей о том, что прокуратура требует назначить ей повторную судебную экспертизу из‑за публикаций тренировок в спортзале, блогер Лерчек (Валерия Чекалина) вышла на связь с подписчиками.

Видео, на котором запечатлено, как Лерчек готовит завтрак на кухне в парике, снял ее возлюбленный Луис Сквиччиарини.

«Доброе утро! Сегодня у нас не очень день, потому что у нас седьмая «химия», — сообщил он за кадром и попросил Лерчек продолжить его сообщение.

«Мы вчера приехали на седьмую «химию» в госпиталь, прокапали первый препарат. И последний препарат, так как не нужно, чтобы капельница висела, он висит на тебе и по трубочкам под давлением капается. Это очень классно, что можно больше времени дома с детьми проводить», — рассказала Чекалина.

Судя по тому, какой Лерчек предстала в кадре, она действительно слаба. Под глазами Лерчек темные круги. Она еще и интуитивно все время наклоняется. Так делают люди, когда испытывают боль в области живота.