Лолита впервые о завещании: «Это застраховало от параноидальных мыслей»

По словам Лолиты, с возрастом ее ценности изменились: после 55 лет она стала ценить каждый день, а после 60 — каждую минуту.

Главная причина, по которой она следит за здоровьем, — желание как можно дольше оставаться рядом с дочерью.

«Я уже пять лет присматриваюсь к разным рукам, на которые я могла бы написать в том числе завещание. Это то, что меня застраховало от параноидальных мыслей о том, старюсь я или нет. Я пошла подколола — нет морщин! Там два дня поела булку, поджелудочная сказала: «Давай-ка остановимся». Она реагирует так, что ты можешь из дома не выйти в какой-то очень нужный момент. Не жру. Все ради ребенка», — призналась Милявская.

Певица отметила, что так она избавилась от многих вредных привычек. Ранее Лолита рассказывала, что бросила пить молоко по совету врача, отказалась от говядины и магазинных яиц, а также сократила количество сигарет.

Ева — единственная дочь Лолиты Милявской, она родилась в 1999 году в браке певицы с продюсером Александром Цекало. Диагноз «синдром Аспергера» (расстройство аутистического спектра) был поставлен девушке в детстве.

Лолита не раз публично говорила, что Ева нуждается в особой поддержке и заботе. В 2026 году певица продолжает активно выступать и признается, что именно необходимость заботиться о дочери помогает ей сохранять силы и форму.