Невеста Лепса — в "школьном" от Dior, Безрукова — в пижамном стиле, Грыу — в платье-комбинации: звездные наряды недели

Аврора Киба и Григорий Лепс. Фото: Алексей Белкин / Global Look Press

Какими образами удивляли знаменитые женщины светскую общественность.

На дворе — начало августа. Москвичи и уроженцы других регионов разъехались по дачам и курортам. И поэтому столичная светская жизнь сейчас гораздо менее активна, чем осенью или в конце декабря, перед новогодними премьерами.

Но тем не менее на отдельных мероприятиях все-таки блистают представители богемы. Так, на этой неделе прошла премьера сериала "Три сестры", который стартовал в онлайн-кинотеатре Kion с 1 августа.

Название картины отсылает нас к одноименному произведению Антона Чехова. Лента не сделана по мотивам знаменитой пьесы, но ее героинями движет то же самое желание — в Москву, в Москву!

Уроженки Нижнего Новгорода, сестры Ольга, Мария и Ирина, мечтают перебраться в столицу. Но их карты путает собственная мама — владелица ювелирного бизнеса Татьяна (Лариса Гузеева). Она возвращается из отпуска в паре с любовником-массажистом (Павел Деревянко), на 20 лет моложе ее.

На премьеру пришли актеры и создатели сериала, а также просто киноманы. И, конечно, в очередной раз доказали, что "быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей".

Аврора Киба — школьница от Dior

Неслучайно цвет маникюра невесты Григория Лепса Авроры Кибы "совпал" с цветом жакета.

Для выхода в свет Аврора выбрала укороченный жакет с коротким рукавом с активными черными пуговицами и лампасами на рукавах. Невеста Лепса сочетала его с джинсами, а элегантную сумочку — с темными элементами на жакете.

Аврора Киба. Фото: онлайн-кинотеатр Kion

Возлюбленная Григория Викторовича выглядела как примерная ученица. Кстати, журналистам она призналась, что весь ее комплект — от Christian Dior.

Полина Гухман — в платье-бодикон

Актриса Полина Гухман, сыгравшая в сериале младшую сестру Марию, пришла на его презентацию со своим возлюбленным Григорием Верником. Сыном того самого Игоря Верника — одного из самых улыбчивых российских актеров.

Григорий Верник и Полина Гухман. Фото: онлайн-кинотеатр Kion

Для выхода в свет Полина выбрала короткое платье-бодикон. Вполне себе прекрасный летний вариант для хорошенькой девушки со стройной фигурой!

Виктория Дайнеко — с сумочкой цвета прокисшей малины

Виктория Дайнеко предстала перед публикой в платье baby-doll с цветочным принтом пастельного оттенка. В руках она держала сумочку цвета прокисшей малины. На премьере певицу сопровождал ее муж Беркели.

Виктория Дайнеко с мужем. Фото: онлайн-кинотеатр Kion

Ирина Безрукова — в пижамном стиле

Иногда возникает впечатление, что актриса Ирина Безрукова стесняется показывать свою красивую стройную фигуру и прячет ее в мешковатых нарядах.

На светское мероприятие она надела брючный костюм в пижамном стиле с цветочным принтом. А с ее-то данными можно было бы выбрать что-то однотонное и приталенное…

Ирина Безрукова. Фото: онлайн-кинотеатр Kion

Лянка Грыу — в платье-комбинации

Эффектная Лянка Грыу может позволить себе надеть платье-комбинацию с принтом полька-дот (горошек). Образ дополнила сумочка винного оттенка.

Лянка Грыу. Фото: онлайн-кинотеатр Kion

Однако Эвелина Хромченко все-таки советует убрать с головы темные очки. На ее взгляд, это моветон.

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