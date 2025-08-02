Невеста Лепса — в "школьном" от Dior, Безрукова — в пижамном стиле, Грыу — в платье-комбинации: звездные наряды недели

На дворе — начало августа. Москвичи и уроженцы других регионов разъехались по дачам и курортам. И поэтому столичная светская жизнь сейчас гораздо менее активна, чем осенью или в конце декабря, перед новогодними премьерами.

Но тем не менее на отдельных мероприятиях все-таки блистают представители богемы. Так, на этой неделе прошла премьера сериала "Три сестры", который стартовал в онлайн-кинотеатре Kion с 1 августа.

Название картины отсылает нас к одноименному произведению Антона Чехова. Лента не сделана по мотивам знаменитой пьесы, но ее героинями движет то же самое желание — в Москву, в Москву!

Уроженки Нижнего Новгорода, сестры Ольга, Мария и Ирина, мечтают перебраться в столицу. Но их карты путает собственная мама — владелица ювелирного бизнеса Татьяна (Лариса Гузеева). Она возвращается из отпуска в паре с любовником-массажистом (Павел Деревянко), на 20 лет моложе ее.

На премьеру пришли актеры и создатели сериала, а также просто киноманы. И, конечно, в очередной раз доказали, что "быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей".

Аврора Киба — школьница от Dior

Неслучайно цвет маникюра невесты Григория Лепса Авроры Кибы "совпал" с цветом жакета.

Для выхода в свет Аврора выбрала укороченный жакет с коротким рукавом с активными черными пуговицами и лампасами на рукавах. Невеста Лепса сочетала его с джинсами, а элегантную сумочку — с темными элементами на жакете.