Невеста Лепса — в "школьном" от Dior, Безрукова — в пижамном стиле, Грыу — в платье-комбинации: звездные наряды недели

На дворе — начало августа. Москвичи и уроженцы других регионов разъехались по дачам и курортам. И поэтому столичная светская жизнь сейчас гораздо менее активна, чем осенью или в конце декабря, перед новогодними премьерами.
Но тем не менее на отдельных мероприятиях все-таки блистают представители богемы. Так, на этой неделе прошла премьера сериала "Три сестры", который стартовал в онлайн-кинотеатре Kion с 1 августа.
Название картины отсылает нас к одноименному произведению Антона Чехова. Лента не сделана по мотивам знаменитой пьесы, но ее героинями движет то же самое желание — в Москву, в Москву!
Уроженки Нижнего Новгорода, сестры Ольга, Мария и Ирина, мечтают перебраться в столицу. Но их карты путает собственная мама — владелица ювелирного бизнеса Татьяна (Лариса Гузеева). Она возвращается из отпуска в паре с любовником-массажистом (Павел Деревянко), на 20 лет моложе ее.
На премьеру пришли актеры и создатели сериала, а также просто киноманы. И, конечно, в очередной раз доказали, что "быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей".
Аврора Киба — школьница от Dior
Неслучайно цвет маникюра невесты Григория Лепса Авроры Кибы "совпал" с цветом жакета.
Для выхода в свет Аврора выбрала укороченный жакет с коротким рукавом с активными черными пуговицами и лампасами на рукавах. Невеста Лепса сочетала его с джинсами, а элегантную сумочку — с темными элементами на жакете.
Аврора Киба. Фото: онлайн-кинотеатр Kion
Возлюбленная Григория Викторовича выглядела как примерная ученица. Кстати, журналистам она призналась, что весь ее комплект — от Christian Dior.
Полина Гухман — в платье-бодикон
Актриса Полина Гухман, сыгравшая в сериале младшую сестру Марию, пришла на его презентацию со своим возлюбленным Григорием Верником. Сыном того самого Игоря Верника — одного из самых улыбчивых российских актеров.
Григорий Верник и Полина Гухман. Фото: онлайн-кинотеатр Kion
Для выхода в свет Полина выбрала короткое платье-бодикон. Вполне себе прекрасный летний вариант для хорошенькой девушки со стройной фигурой!
Виктория Дайнеко — с сумочкой цвета прокисшей малины
Виктория Дайнеко предстала перед публикой в платье baby-doll с цветочным принтом пастельного оттенка. В руках она держала сумочку цвета прокисшей малины. На премьере певицу сопровождал ее муж Беркели.
Виктория Дайнеко с мужем. Фото: онлайн-кинотеатр Kion
Ирина Безрукова — в пижамном стиле
Иногда возникает впечатление, что актриса Ирина Безрукова стесняется показывать свою красивую стройную фигуру и прячет ее в мешковатых нарядах.
На светское мероприятие она надела брючный костюм в пижамном стиле с цветочным принтом. А с ее-то данными можно было бы выбрать что-то однотонное и приталенное…
Ирина Безрукова. Фото: онлайн-кинотеатр Kion
Лянка Грыу — в платье-комбинации
Эффектная Лянка Грыу может позволить себе надеть платье-комбинацию с принтом полька-дот (горошек). Образ дополнила сумочка винного оттенка.
Лянка Грыу. Фото: онлайн-кинотеатр Kion
Однако Эвелина Хромченко все-таки советует убрать с головы темные очки. На ее взгляд, это моветон.