Лепс пришел на вечеринку Анны Асти без 19-летней Авроры Кибы: любовь прошла?

Григорий Лепс появился на вечеринке Анны Асти. Присутствующие обратили внимание на то, что музыкант был без 19-летней Авроры Кибы, что дало ход слухам. В кулуарах и так шептались: якобы Лепс бросил свою пассию.

На празднике Лепс выглядел скучающим. Может быть, ему недоставало присутствия Авроры. На медленный танец Григорий пригласил жену Константина Эрнста. София не стала отказывать певцу. Тот был галантен и учтив с актрисой, пишет Super .

На празднике также отметился и поп-король сцены Филипп Киркоров. Он вел себя странно: отрешенно и будто не понимал, где находится. Пользователи Сети предположили, что Киба не пришла на вечеринку Асти из-за Филиппа Бедросовича. Ведь они не поладили на шоу "Мастер игры". Артист назвал Аврору бесполезной участницей. И порадовался, что та сама покинула проект.

Фаворитка Киркорова Марго Овсянникова предположила, что Киба ушла из шоу из-за Лепса. Девушка могла приревновать возлюбленного к более юным красоткам. И пока она находилась на съемках в Марокко, Григорий мог кем-то увлечься.