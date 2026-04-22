«Она поплакала, все хорошо»: Лебедев прервал молчание после скандального интервью Иванченко

Дизайнер и блогер прояснил обстоятельства скандального выпуска «Натальной карты» и объяснил смысл неоднозначной фразы, из‑за которой на него обрушилась волна критики.

Дизайнер и блогер, оказавшийся в центре общественного осуждения после того, как адресовал Олесе Иванченко фразу «сосать», наконец прервал молчание и дал разъяснения по ситуации. По утверждению Артемия, вирусное видео, которое сейчас активно обсуждают, — результат блестящего монтажа.

В реальности же между произнесенной им репликой и эмоциональным всплеском ведущей прошло около 40 минут. Кроме того, он призвал тех, кто поспешил обвинить его в мизогинии, ознакомиться с полной версией выпуска, а не делать выводы на основе короткого анонса.

«Все это время они пытались нагнетать, пытались развестись на эмоцию, слово «слезы» там звучит раз 20. И в какой-то момент ее все-таки прорвало. Поэтому она поплакала, все хорошо. Большая творческая, актерская удача. Можно было, конечно, раньше поплакать, но не получилось, так что пришлось ждать, пока наступит час ночи. Ну, а слово «сосать» означает на молодежном сленге «признать поражение». То есть — придется остаться ни с чем — означает это на русском языке», — заявил Лебедев в своем выпуске новостей.

Ранее Олеся Иванченко заявляла, что простила Артемия Лебедева за его ужасное поведение на шоу «Натальная карта». За Олесю заступились многие звезды шоу-бизнеса. Марина Федункив, в частности, пригрозила Лебедеву сделать его лицо такого же цвета, как волосы.