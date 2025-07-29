Кравец — об алкоголизме мужа Кудрявцевой: "Хочет падать в бездну блуда и пьянства"

Блогер Алена Кравец в эксклюзивном интервью сайту Teleprogramma.org рассказала о том, что на самом деле происходит в семье Леры Кудрявцевой.

Та, по слухам, живет отдельно от своего 37-летнего мужа-хоккеиста Игоря Макарова. Сейчас у супругов не самый простой период в отношениях. Они постоянно ссорятся. И делают это публично. Лера делится тем, что ее муж не может вылечиться от алкоголизма. А Игорь требует, чтобы жена замолчала и унялась.

Алена Кравец полностью поддерживает Кудрявцеву, считая, что женщины не должны ломать свою жизнь из-за мужской слабости. Вот что она сказала по этому поводу:

"Нет хуже пьющих мужчин! На месте Леры точно так же бы сделала и не только бы отселила бы, но и подала бы на развод. Если кто хочет падать в бездну блуда и пьянства, то пусть падает, без нас, женщин. Насколько я слышала, Лера уже прощала его тоже за пьянство, но к сожалению мало кто меняется. А Лерочке желаю сил и терпения, ведь у нее такая прекрасная малышка-доченька. Можно говорить сколько угодно, что она жена. И нужно за него бороться, что она должна его лечить и еще что-то. Но если человек не хочет сам побороть зависимость, ложиться в клинику, делать очищающую капельницу, зачем тащить в эту бездну всю свою семью. Лера и так многое прощала своему мужу", — отметила Кравец.

Ранее мы также писали, что Кудрявцева со слезами говорила об алкоголизме мужа: "Спасала — лечила. Рехабы, кодировки, врачи, клиники".