Лариса Гузеева скрыла развод с 65-летним ресторатором Игорем Бухаровым

Не так давно стало известно о том, что 66-летняя Лариса Гузеева стала бабушкой. 25-летняя дочка ведущей программы "Давай поженимся" на Первом канале Ольга Бухарова стала мамой. Дочку актрисы назвали необычным и красивым именем Ива. О пополнении в семье Гузеева рассказала, когда они с Ольгой прилетели из Тбилиси в Москву. Очевидцы заметили Ларису в аэропорту с внучкой.

Что происходит в семье Гузеевой

Оказывается, телеведущая не только скрывала о том, что она стала бабушкой. Лариса держала в секрете ото всех развод с 65-летним ресторатором Игорем Бухаровым. Они развелись еще в 2019 году. Сама актриса пока никак не комментировала эти слухи.

"Они развелись после 20 лет брака еще в 2019 году. Более шести лет назад", — приводит kp.ru слова приятельницы Гузеевой.

Развод Гузеевой

Слухи о том, что телеведущая рассталась с Бухаровым, появились очень давно. Еще в 2009 году актриса испытывала кризис в браке с мужем-ресторатором. В интервью Лариса призналась, что у нее был откровенный разговор с Бухаровым. Она спросила его, сможет ли он просить ей измену. На тот момент у пары еще не родилась их дочка Леля.

Муж актрисы заверил ее, что если это произойдет единожды, то он ее простит. Но на деле все случилось иначе. Гузеева намекнула, что Бухаров однажды поднял на нее руку.

При этом муж телеведущей заверяет, что никогда ее не предавал. И не позволял себе увлекаться красивыми девушками. Хотя, будучи ресторатором, он всегда был окружен привлекательными особами.

"Я Ларису никогда не предавал", — говорил он.

Однако Гузеева и в 2016 году подозревала Бухарова в том, что он ей изменяет. Спустя год она заявила, что они с мужем находятся на грани развода. И в 2019 году телеведущая все-таки развелась с Бухаровым.

"Мы бы разбежались с Игорем миллион раз, если бы не его ум, мозг, образование", — оправдывала свое супружество Лариса.

