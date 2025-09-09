Лариса Долина выступит в Кремле с новым шоу в день своего 70-летия

Певице Ларисе Долиной 10 сентября исполнится 70 лет. Отметит она свой юбилей ярким шоу на сцене Государственного Кремлевского дворца. Какие сюрпризы ждут поклонников творчества Ларисы Долиной.

Юбилей Ларисы Долиной в Кремле

Концерт Ларисы Долиной в Кремле проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Состоится он 10 сентября. Юбилейное шоу называется 'В кругу друзей'.

На сцену в этот вечер выйдет не только Лариса Долина. Зрители увидят номера в исполнении звезд первой величины. Поздравить Ларису Александровну с юбилеем придут Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Игорь Крутой, Елена Ваенга, Александр Буйнов, Александр Маршал, Мари Краймбрери и другие известные исполнители.

Со сцены будут звучать хиты и новые песни Ларисы Долиной. Шоу станет одним из самых ярких и запоминающихся событий сентября.

Лариса Долина и ее популярность

Певица Лариса Долина уже много лет входит в число самых популярных и востребованных у поклонников артистов. Она начинала свою карьеру много лет назад. Лариса Александровна недавно вспоминала, как ее запрещали на ТВ и вырезали из программ.

С чем столкнулась Лариса Долина

В свой юбилейный год Лариса Долина пережила неприятное событие. Она стала жертвой мошенников. Те заставили ее продать квартиру и выманили крупную сумму денег.

Но Лариса Александровна вступила в борьбу со злоумышленниками. В суде она доказала, что попала на удочку мошенников. Лариса Долина сумела вернуть квартиру, проданную за 112 миллионов рублей.

Сильный характер Ларисы Долиной

В окружении Ларисы Долиной знают о ее сильном характере. Во многом благодаря ему она стала известной певицей и педагогом. К мнению Ларисы Александровны прислушиваются очень многие.

Она периодически критикует молодых исполнителей. Один ее скандал с певицей Валей Карнавал чего стоит! Но критика Долиной всегда справедлива и звучит по делу.

И с этим не спорят даже профессионалы и хейтеры Долиной. А их у певицы немало. Ларису Долину часто критикуют за ее стремление выглядеть молодо!

В свои семьдесят лет звезда находится в прекрасной форме. Лариса Долина стройна, активна, привлекательна. Она полна творческих планов.