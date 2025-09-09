Лариса Долина выступит в Кремле с новым шоу в день своего 70-летия

Лариса Долина. Фото: Наталья Шатохина / Global Look Press

Лариса Долина представит поклонникам шоу под названием 'В кругу друзей'.

Певице Ларисе Долиной 10 сентября исполнится 70 лет. Отметит она свой юбилей ярким шоу на сцене Государственного Кремлевского дворца. Какие сюрпризы ждут поклонников творчества Ларисы Долиной.

Юбилей Ларисы Долиной в Кремле

Концерт Ларисы Долиной в Кремле проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Состоится он 10 сентября. Юбилейное шоу называется 'В кругу друзей'.

На сцену в этот вечер выйдет не только Лариса Долина. Зрители увидят номера в исполнении звезд первой величины. Поздравить Ларису Александровну с юбилеем придут Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Игорь Крутой, Елена Ваенга, Александр Буйнов, Александр Маршал, Мари Краймбрери и другие известные исполнители.

Со сцены будут звучать хиты и новые песни Ларисы Долиной. Шоу станет одним из самых ярких и запоминающихся событий сентября.

Лариса Долина и ее популярность

Певица Лариса Долина уже много лет входит в число самых популярных и востребованных у поклонников артистов. Она начинала свою карьеру много лет назад. Лариса Александровна недавно вспоминала, как ее запрещали на ТВ и вырезали из программ.

С чем столкнулась Лариса Долина

В свой юбилейный год Лариса Долина пережила неприятное событие. Она стала жертвой мошенников. Те заставили ее продать квартиру и выманили крупную сумму денег.

Но Лариса Александровна вступила в борьбу со злоумышленниками. В суде она доказала, что попала на удочку мошенников. Лариса Долина сумела вернуть квартиру, проданную за 112 миллионов рублей.

Сильный характер Ларисы Долиной

В окружении Ларисы Долиной знают о ее сильном характере. Во многом благодаря ему она стала известной певицей и педагогом. К мнению Ларисы Александровны прислушиваются очень многие.

Она периодически критикует молодых исполнителей. Один ее скандал с певицей Валей Карнавал чего стоит! Но критика Долиной всегда справедлива и звучит по делу.

И с этим не спорят даже профессионалы и хейтеры Долиной. А их у певицы немало. Ларису Долину часто критикуют за ее стремление выглядеть молодо!

В свои семьдесят лет звезда находится в прекрасной форме. Лариса Долина стройна, активна, привлекательна. Она полна творческих планов.

