Лариса Долина вспомнила, как ее не пускали на ТВ: "Вырезали из всех программ"

Певица Лариса Долина заговорила о жесткой цензуре во времена Советского Союза. Когда она только начинала свою карьеру, тут же попала под запрет. Чем так напугала начальников будущая знаменитость?

Признание Ларисы Долиной о запретах

Лариса Долина никогда не была форматной певицей. В молодости она выглядела довольно вызывающе и дерзко для своего времени. И в начале карьеры столкнулась с трудностями.

Начинающую певицу отменяли на ТВ. Начало своей карьеры Долина называет непростым. Пробиться на экраны ей было очень сложно.

"В Советском Союзе, когда я только появилась в Москве, меня категорически не принимали наши начальники. Вырезали из всех программ, не подпускали близко к важным концертам", — цитирует kp.ru Ларису Долину.

Цензура по отношений к Долиной действовала много лет. Но Лариса Александровна сумела все преодолеть. По ее словам, благодаря собственной силе воле.

"Я верила в то, что моя звезда загорится. Поэтому перешагивала через все неудачи, когда меня игнорировали и делали вид, что Ларисы Долиной вообще нет", — добавила певица.

Юбилейный концерт Ларисы Долиной

10 сентября Ларисе Долиной исполнится семьдесят лет. Свой юбилей она отметит на сцене. Долина выступит в Кремле с ярким шоу.

Ранее она рассказывала, что в нем примут участие много звезд. Зрителей ждут премьеры песен, нестандартные наряды Ларисы Долиной. Праздник запомнится надолго.

Как сейчас живет Лариса Долина

В свой предъюбилейный год Лариса Александровна столкнулась с необычной для себя ситуаций. Она стала жертвой мошенников. Те обманом заставили ее продать квартиру и выманили десятки миллионов рублей.

Но певица через суд смогла добиться справедливости. Она вернула себе квартиру, проданную под давлением. Здесь ей пришлось проявить настойчивость и принципиальность.

О непростом и очень сильном характере Долиной ходят легенды. Ее часто считают склочной и скандальной. А она просто имеет свое мнение и не боится отстаивать собственные принципы.