Квартиру Игоря Крутого арестовали в Майами: композитора подозревают в мошенничестве

Апартаменты композитора Игоря Крутого в Майами оказались под судебным запретом — причиной стали претензии, связанные с предполагаемым мошенничеством. Сейчас с этой недвижимостью нельзя провести ни одну сделку: ни реализовать, ни передать другому владельцу.

Речь идет о просторных владениях площадью 450 квадратных метров, расположенных на обособленном острове в элитном районе. Добраться туда можно лишь водным транспортом либо на вертолете. Изначально Игорь Крутой приобрел эти помещения за 7,5 миллиона долларов, а сегодня их рыночная цена достигает почти 14 миллионов долларов (около 1,1 миллиарда рублей). Ежегодные расходы на обслуживание объекта составляют примерно 140 тысяч долларов.

По соседству проживают известные персоны — среди них Джефф Безос, Иванка Трамп и Джаред Кушнер. В полукилометре от этих апартаментов расположена еще одна дорогостоящая недвижимость семьи Крутых — ее стоимость оценивают примерно в 30 миллионов долларов. Этот объект оформлен на Ольгу Крутую и подконтрольный ей трастовый фонд.

Корни конфликта уходят в 2017 год, когда предприниматель Олег Бурлаков планировал приобрести эту недвижимость, действуя через доверительный фонд для своих наследников. Однако в 2021 году бизнесмен скончался от последствий коронавирусной инфекции, и запланированная сделка не была завершена. Впоследствии родственники Бурлакова — его сестра и дочери — заявили, что денежные средства за жилье были перечислены, но право собственности так и не оформили. По их мнению, в этой ситуации есть признаки обмана.

В октябре 2025 года суд США вынес постановление об аресте апартаментов. Юридические ограничения запрещают любые операции по отчуждению имущества — продажу, дарение, переоформление. При этом местное законодательство не запрещает сдавать объект внаем. После наложения ареста помещение выставили на аренду по ставке 65 тысяч долларов в месяц, позднее стоимость снизили до 50 тысяч. В мае 2026 года арендатор был найден.

На данный момент разбирательство временно не продвигается: дальнейшие слушания отложены до урегулирования наследственных вопросов, связанных с имуществом Олега Бурлакова в Великобритании, Монако и Латвии.

Представители семьи Крутого не предоставили комментариев по текущей ситуации. Ранее они утверждали, что больше не имеют отношения к этой резиденции. Тем не менее в материалах судебного дела Игорь Крутой и его супруга Ольга по‑прежнему фигурируют в качестве ответчиков.

По материалам Mash