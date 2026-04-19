Кушанашвили высказался о постановочных фото онкобольной Лерчек: "Смущает, что чувак забрался на кровать, чтобы сделать эффектный снимок угасающей супруги"

В соцсетях Валерии Чекалиной и ее возлюбленного Луиса Сквиччиарини постоянно появляются трогательные посты о ее здоровье и ходе лечения. Но многие не верят в эту историю, считая ее попыткой заморозить уголовное дело против Лерчек.

Почему Отара Кушанашвили смущают снимки Лерчек

Эти публикации также прокомментировал Отар Кушанашвили, который знает, что такое онкология не понаслышке.

"Смущает, что чувак забрался на кровать, в подножие кровати, чтобы сделать эффектный снимок угасающей супруги", — высказал свои сомнения эпатажный журналист в YouTube-проекте "Каково?".

Кушанашвили отметил, что его тоже снимали в больнице, но эти материалы не имели ничего общего с тем, что публикуют Лерчек и ее близкие. Он откровенно объяснил, что не пытался вызвать сочувствие или избежать тюрьмы.

Съемки велись по просьбе людей, которые беспокоились о нем, чтобы сообщить им, что он жив и здоров. Все записи были сделаны в том же лечебном учреждении — онкоцентре имени Блохина.

Кушанашвили отметил, что не драматизировал ситуацию, а, наоборот, скрывал плохое самочувствие. Делал вид, что полон энергии, хотя это не соответствовало действительности.

Отар Кушанашвили: "Я желаю Лерчек выздоровления"

Ранее он не раз негативно отзывался о Чекалиных, но при этом считает, что они не заслуживают столь сурового приговора и жизненных испытаний.

"Я желаю Лерчек выздоровления. И я не хочу, чтобы отец детей, заплатив все штрафы, садился в тюрьму на семь лет. Конечно, мне жалко, что дети остались без папы", - объяснил свою позицию Отар Кушанашвили.

А что вы думаете о том, что семья Лерчек очень подробно делится историей ее болезни? Пишите в комментариях!