Кушанашвили о Кудрявцевой: "Все считали ее дурой набитой"

В своем интервью Светлане Бондарчук Отар Кушанашвили вспомнил, как начиналась карьера Кудрявцевой, и признал: все ошибались на ее счет.

Кудрявцеву не признавали

По словам Кушанашвили, он работал на телевидении в одно время с Кудрявцевой и своими глазами видел, как скептически коллеги относились к молодой ведущей.

"Все отказывали Лере в долговечности жизни на экране. Все, кто имел отношение к профессии. Все считали ее дурой набитой, и якобы она "не проживет" и года на экране", — рассказал журналист.

Но время расставило все по местам. Лера не только не исчезла, но и стала одной из самых востребованных телеведущих страны.

"Она осталась той самой девчонкой"

Отар отметил, что, несмотря на годы работы и огромный опыт, Кудрявцева не превратилась в циничную "акулу эфира". Она сохранила внутреннюю легкость и человечность.

"И посмотрите на нее теперь — она осталась той самой девчонкой, не загрубела. Конечно, она стала ушлой, она знает, как горой стоять за семью свою", — добавил Кушанашвили.

Путь Леры Кудрявцевой

Лера Кудрявцева действительно прошла долгий путь. На телевидении она с 1995 года. Начинала с малого, но со временем стала ведущей главных программ канала НТВ — "Секрет на миллион", "Звезды сошлись". Она ведет "Новую волну", премию "Муз-ТВ", снимается в кино и даже поет в группе "ЗаVисть".

В личной жизни у Леры тоже все непросто: брак с хоккеистом Игорем Макаровым, борьба с его зависимостью, рождение дочери. Но она никогда не жаловалась публично и не просила жалости. И, как точно подметил Кушанашвили, умеет "горой стоять за семью".